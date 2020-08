ODLIČAN JE DONČIĆ, ALI BAGLI ĆE VAM TEK POKAZATI: Divac po odlasku iz Sakramenta o potezima zbog kojih su mu zamerili!

- Odluka da se Begli izabere pre Dončića bila je moja, a i dalje verujem da Marvin može sjajno da se razvije. Više od Luke. Bilo mi je potrebno još malo vremena da to dokažem, ali u ovoj ligi su rezultati potrebni odmah. Jasno mi je da ljudi nemaju strpljenja - rekao je Divac za Sakramento Bi.

foto: AP

Pored odluke o Dončiću, Divcu je zameren i izbor trenera, to jest poverenje koje je kod njega imao Luk Volton.

- Biće veliki trener ako mu daju šansu, baš onakav kakav im je potreban.

foto: AP

Proslavljeni srpski košarkaš otkrio je i kako je došlo do otkaza u Kingsima, to jest detalje razgovora sa prvim čovekom kluba Vivekom Ranadivom.

- Ovo je bio moj posao iz snova. Ali dešavaju se takve stvari, to je priroda posla. Kad me je zvao vlasnik, nisam očekivao da ćemo okončati saradnju, ali nisam bio iznenađen. Nismo postigli ono što smo zacrtali i to je moja odgovornost.

foto: Beta Ap

Vlade Divac je istakao da je saradnja s vlasnikom Sakramenta Vivekom Randivom bila na vrhunskom nivou. - Možda se malo mešao u moj posao u prvoj sezoni kad sam tek došao. Posle toga je bio prilično profesionalan i podržavao me. Dozvoljavao je da radim ono što mislim da treba i samo je hteo da zna šta se dešava. Delio je sa mnom svoje stavove, ali su odluke bile moje - rekao je Divac i zaključio da zasad neće menjati prebivalište: - Mnogo volim Sakramento, ostaću tu neko vreme. Ko zna, možda se jednom i vratim u Kingse.

