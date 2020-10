CSKA PAO U PIONIRU Obradović: Ovo je pobeda svih igrača, pobeda tima (FOTO)

"Ovo je velika pobeda za nas. Pobedili smo jednog od favorita za osvajanje Evrolige. Loše smo igrali prvo poluvreme, suviše smo poštovali protivnika. Kada smo počeli da igramo svoju igru, stvari su došle na svoje", rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice.

Zvezda je posle produžetka pobedila CSKA u Beogradu sa 86:84, u petom kolu Evrolige.

Obradović je istakao i da mu je žao što je ova pobeda ostavarena bez navijača.

foto: Starsport©

"Ovo je duplo veće pobeda, jer nismo imali podršku naših navijača, a svi znamo koliko nam ona znači. Igrali smo za njih, kao da su u hali", kazao je Obradović.

Trener Zvezde je naveo da je zadovoljan i zbog toga što njegova ekipa igra kao pravi kolektiv.

"Svi igrači su pružili doprinos pobedi i to me posebno raduje. Uspeli smo da dobar timski duh i dobru energiju sa treninga prenesemo i na utakmicu. Svaki igrač je učestvovao u pobedi, bez obzira na broj postignutih poena. Na kraju su možda i najzaslužniji Marko Jagodić-Kuridža, Dejan Davidovac i ostali koji nisu imali toliko veliku minutažu", rekao je on.

Nakon treće četvrtine Obradović je bio veoma ljut na Dejana Davidovca.

"Nacrtao sam akciju za njega, a on nije pokazao inicijativu da preuzme loptu, To me je naljutilo. Ali, na kraju je Davidovac presudio meč svojim poenima. Znam da se ne plaši, ali potrebno mu je malo više bezobrazluka", kazao je Obradović.

Crvena zvezda će u narednom kolu Evrolige igrati u gostima protiv ekipe Himkija.

(Beta)

Kurir