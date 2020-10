SPISKAO SAM MILION DOLARA ZA SAT VREMENA Šokantno priznanje legendarnog Šakila O'Nila!

Legendarni NBA košarkaš Šakil O'Nil otkrio je kako je potrošio prvu platu.

Čak 60 odsto bivših NBA košarkaša bankrotira po završetku karijere, a zašto se to dogodi najbolje je objasnio proslavljeni američki centar Šakil O'Nil.

Legenda Lejkersa je u emisiji "Šhark Tank" otkrila koliko je zapravo lako potrošiti ogroman novac.

"Nakon potpisa prvog ozbiljnog ugovora kupio sam nekoliko luksuznin automobila, satova, nakita... Trošio sam toliko da su me iz banke nazvali i rekli da će me to uništiti" kaže O'Nil i dodaje:

"Potrošio sam milion dolara od prve plate za samo sat vremena. Direktor banke me je upozorio da ne trošim toliko jer nisam računao na porez i slične stvari", iskren je slavni as.

Šekovo rasipanje prošlo je bez posledica, jer je imao sreću da tokom karijere zaradi oko 400 miliona dolara.

Kurir sport

Kurir