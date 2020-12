TRENER ATLANTE PROGOVORIO O BOGDANU: Evo šta se očekuje od Bogdanovića VIDEO

Trener Hoksa Lojd Pirs veruje da će srpski reprezebntativac Bogdan Bogdanović biti još bolji.

- Ne brine me Bogi. Ne brine me da li će pogađati šuteve. Jedan je od najvećih radnika. Trenira posle utakmice i sve radi kao i na meču, u istoj brzini. Verujem u njegov rad i verujem u njegov šut. Sve će doći na svoje. Igrači treba da se naviknu jedni na druge, to je sve - rekao je Pirs i dodao:

- Bićemo još bolji, pogađaćemo šuteve. Galinari će raditi ono što najbolje zna. Galo će često ići na liniju za slobodna bacanja, a ako ga ne budete dobro čuvali, pogađaće svoje šuteve.

