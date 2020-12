BOGDAN POKRENUO MAŠINU Nestvaran preokret Atlante! Srbina nije hteo šut, pa je sjajno razigravao saigrače (VIDEO)

Košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović imao je solidan učinak u poslednjem predsezonskom duelu protiv Memfisa.

U jednoj izuzetno dramatičnoj završnici, Atlanta je posle velikog preokreta savladala Memfis rezultatom 117:116.

Memfis je praktično tokom čitavog meča bio u prednosti. U jednom momentu Hoksi su imali 19 poena zaostatka. Međutim, nestvarnom serijom u finišu došli su do preokreta. Na osam minuta do kraja utakmice, pri rezultatu 100:87, Bogdan je postigao koš koji je pokrenuo Atlantu. Usledio je neverovatan nalet Hoksa. Brendon Gudvin je odigrao sjajno u samoj završnici, postigao je ključne poene na tri sekunde do kraja i tako doneo trijumf svom timu.

Bogdanović nije imao šutersko veče, ali je sjajno razigravao saigrače. Utakmicu je zavrišio sa 10 poena (2/7 za dva poena, 1/5 za tri poena i 3/5 sa linije za slobodna bacanja), sedam asistencija i dva skoka.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Danilo Galinari sa 19 postignutih poena. U ekipi Memfisa istakao se Dilon Bruks sa 17.

