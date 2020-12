NEMAMO VIŠE PRAVA NA GREŠKU Mijailović: Partizan je 2017. plaćao SEDMORICU trenera

Prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović otvoreno je govorio o aktuelnoj situaciji u klubu.

Iako su rezultati u regionalnoj ABA ligi ispod očekivanja, Mijailović je poručio da njegov tim ne odustaje od cilja, a to je šampionska titula.

"Što se tiče ABA lige, tu nemamo više prava na grešku. Ne odustajemo, borićemo se za svaku utakmicu, ali ono što je specifično jeste to da smo šest ili sedam mečeva nesrećno izgubili, na jednu loptu, i mislim da će nam se to vratiti u drugom delu. Evrokup smo dosta dobro odigrali. Verujem da smo se u Top 16 fazi našli sa nešto lakšim ekipama, ali neće sigurno biti jednostavno i moramo da se borimo do poslednjeg atoma snage", rekao je Mijailović u intervjuu za "Večernje novosti".

Mijailović tvdi da se Uprava ne meša u rad struke.

"Ja sam, pre svega, dužan da ovaj klub zaštitim da posluje u skladu sa zakonom i finansijama. Mi smo 2017. plaćali sedmoricu trenera (Vujošević, Nikolić, Džikić, Božić, Jovanović, Gašić i naposletku Čanak...), čija je ukupna obaveza bila oko milion evra. Danas su svi oni isplaćeni, samo je Dušku Vujoševiću ostalo negde oko 25 odsto obaveza. Razlog zašto se ja bavim ovime, a ne mešanjem u izbor igrača jeste da ne bih nekome ko sutra dođe na ovo mesto ostavio tri miliona evra dugovanja prema bivšim igračima. Sigurno je da bih u očima navijača bio veći kada bih dovodio skupocena pojačanja i ponašao se rasipnički, ali ja tako ne mogu da funkcionišem jer iza sebe imam kompanije koje posluju tržišno i za mene nije normalno da neko za sobom ostavi zaostala potraživanja od sedmorice trenera", rekao je Mijailović.

Predsednik Partizana je objasnio kako je pao izbor na Sašu Filipovskog da nasledi Vladu Šćepanovića na užarenoj klupi crno-belih.

"Nije bilo lako pronaći trenera koji može da odgovori na izazov vođenja kluba kakav je Partizan, a da se pritom prilagodi na trenutnu situaciju. Bilo je raznih ponuda i pregovora. Predlog sportskog direktora sam prihvatio i izneo ga pred Upravni odbor, koji je jednoglasno glasao za postavljenje Filipovskog na mesto trenera. U meni je presudio i neki lični osećaj koji sam dobio u razgovoru sa Sašom. Uveren sam da smo napravili odličan izbor".

Kada je reč o pojačanjima, Mijailović je ostao prilično zagonetan.

"Od kada sam ja u klubu, dovođenjem igrača se isključivo bavila struka. Ukoliko budu izrazili želju da su potrebna pojačanja, mi moramo da nađemo rešenje da to i ostvarimo. Sa druge strane, mislim da imamo odlične igrače, uglavnom iste iz prošle sezone, s tim što bi trebalo imati na umu da su nam dodatno opterećenje iz ove sezone pogrešne odluke pojedinih ljudi iz struke da se dovode neki igrači koji nisu ni igrali, a opteretili su budžet za ovu godinu, zbog čega nismo imali prostora da se pojačamo adekvatno."

