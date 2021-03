PODSETNIK ZA VARVARE Evo koga ste vređali! Dejo proveo 18 godina u Budućnosti i napravio giganta! ČAST I BRUKA ŽIVE DOVIJEKA

Sve, sve... ali da njega vređate?!

Odnos između Budućnosti i Crvena zvezde odavno su prevazišli sportski aspekt, vređanja su postala k'o dobar dan, sve je to toliko degutantno... Mislili smo da je to dno, ali nedeljni meč u Podgorici nam je pokazao da i ispod dna ima još nešto. Toliko tuge i gorčine nosi ono što su "navijači" Budućnosti uradili u nedelju u Morači. Toliko tuge i gorčine nosi to što su u klubu iz Podgorice mirno sedeli i gledali šta se dešava na tribinama.

Apsurdno je da mi ovo pišemo navijačima Budućnosti, ali... Davne 1987. godine, klinac iz kraja, ostvaruje svoj san i debituje za Budućnost! Posle sezone sazrevanja u Lovćenu, usledio je povratak u klub iz prestonice i dve godine vrhunske igre u plavom dresu. Već tada je mladi Podgoričanin imao lepu karijeru u Budućnosti. Usledio je transfer u inostranstvo, da bi se u Podgoricu vratio 1998. godine. Naredne četiri sezone - 3 titule prvaka Jugoslavije, jedan Kup, polufinale Kupa Saporte, plasman u top 16 Evrolige.

Svuda pođi, u svoju Podgoricu dođi. I donose joj nove uspehe. Izašao je iz dresa igrača i prešao u odelo trenera. Epilog - još više uspeha! Šest uzastopnih duplih kruna, dva četvrtfinala Evrokupa, dva fajnal fora Aba lige... Klub je vraćen na evropsku mapu. O Budućnost se ponovo pričalo širom Evrope. U Morači su stasali momci koji su postali okosnica crnogorske reprezentacije. Košarka u Crnoj Gori je dobila novi, daleko ozbiljniji ton.

Da, to stoji sve iza "te splačine". Dejan Radonjić je za više od 18 godina u Budućnosti verovatno zaslužio ono što mu je priređeno u nedelju.

Je l' vas nije, bar malo, sramota? Samo malo?

PS. Nećemo da pišemo o tome da je Dejan Radonjić jedan od najvećih sportsmena u svetu košarke, ako ne i najveći. Čovek koji nikad nijednom rečju nije uvredio ni jednog rivala i koji u svojim izjavama odaje veliko poštovanje svim rivalima. Na samom parketu se ponaša isto tako - gospodski.

