JEO POLA KILE BUREKA I PIO FLAŠU KOKA - KOLE! Nikola Jokić, debeljuca koji je pokorio NBA

"Bio sam debeljuca do prošle godine. Voleo sam svašta da jedem i nisam ništa odbijao. Jeo sve kolače, paprikaš, žuta supa sa malo više masti. I taj neki period sam naučio nešto. Pred svaku utakmicu pojedem nešto što ne bih trebao. Da li komadić pice, kokice nešto samo da je nezdravo. Protiv uroka", rekao je Jokić.

Ovu priču potvrdio je i Jokićev nekadašnji trener Dejan Milojević.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, a mi smo se ubili radeći na tome, ali videli smo da to ne ide u očekivanom smeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu koka-kole za ceo dan. Tada shvatiš da to mora da se promeni. Sa Ćosom je mnogo promenio telo i Ćosa je mnogo zaslužan što je on došao na nivo da može da se bavi profesionalnim sportom".

Srpski stručnjak je rekao da je još tada bio svestan da Nikolu čekaju velike stvari u Americi.

"On kad je otišao iz Mege bio je ispod proseka u odnosu na NBA ligu, a možete zamisliti kakav je došao. Taj napredak je bio neverovatan. U ABA ligi je bio dominantan, MVP, Partizan je te godine bio baš jak, a on je dao 40 i nešto poena protiv Mačvana, koji je sjajan igrač. Kao dete od 20 godina dominirao je protiv tadašnjeg Partizana. Duletove ekipe su čvrste, a taj klinac je toi uspeo. To je bio pokazatelj da će biti to što je postao. Nisam očekivao da bude najbolji centar ili među tri najbolja centra na svetu, ali sam očekivao da ima dobru karijeru u NBA ligi".

foto: FIBA

Milojević je odgovorio na pitanje voli li Nikola košarku.

"Nikola voli košarku, samo ne voli da trenira", objasnio je kroz osmeh trener.

"Imate igrače koji vole da igraju i koji vole da treniraju. On je postao profesionalac i vredan je i radan. Ne možete da budete fizički loši, a da igrate na nivou na kojem je on sada. Uozbiljio se. Kod nas je bio dete od 17. do 20. godine, a sada je čovek od 25 godina koji je svestan ko je, šta je, šta mu se pruža i šta može da napravi. U priči sa Timom Konlijem, predsednikom Denvera, rekao mi je da je Nikola jedan od najvrednijih koje je imao. Na to sam se našalio i rekao mu: 'Ako ti je Nikola najvredniji, ti si u problemu'. To je bila šala, naravno. Znam da radi kako treba i popravio je mnogo telo".

Trener Budućnosti i reprezentacije Srbije zna zašto Jokić domimira.

"Svaka atipičnost dovedena na vrhunski nivo je teška za odbranu. Često me pitaju ljudi 'Kako on tako igra?'. Pa, tako igra jer igra drugačije. Imate plejadu vrhunskih atleta koji igraju na jedan, sličan način, a Nikola igra sa zemlje, sa dve noge na parketu, gde može da u svakom trenutku fintira. On šutne pre nego što oni skoče. Ne sreću se sa tim. Cele sezone čuvate igrače koji igraju na jedan način, a onda dođe Nikola koji igra na drugi način. Ima veliki raspon ruku, šutira iza glave, što je jako teško blokirati, koristi obe ruke, veoma su mu dobre obe, i 'jedan na jedan' teško ga je sačuvati".

foto: Profimedia

Na pitanje kako Jokić blista u borbi protiv najsnažnijih igrača na svetu, Milojević kaže da ne bi trebalo potcenjivati snagu mladog Somborca.

"Kada neko ima mišiće, vama izgleda kao jak čovek. Snaga je u kukovima, trupu i nogama. Imao sam mnogo duela sa ljudima koje kada vidite pomislite da su jaki kao zver. Ali uzak struk, slabe noge i u kontaktu to nije tako. Ljudi greše kod Nikole. On je izuzetno jak čovek. To što ga ljudi doživljavaju kao debeljucu koji trčkara po terenu... To nije istina. On je izuzetno jak čovek, sa sjajnim 'bodi frejmom'. Jači je od većine centara. Iako izgledaju jači, oni u duelu nisu jači od njega", rekao je Dejan Milojević.

Kurir sport