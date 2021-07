PETRUŠEV U PARTIZANU? Miško Ražnatović se HITNO oglasio!

Sa obzirom na njegov potencijal i kvalitet, nije nikakvo iznenađenje da je na oku mnogih klubova.

Pokazao je i u dresu reprezentacije Srbije da je pred njim velika karijera, ali svi njegovi kratkoročni planovi vezani su isključivo za Megu.

Zato se prvi čovek kluba Miško Ražnatović oglasio na Tviteru i stavio tačku na spekulacije o njegovom odlasku.

"Filip Petrušev je potpuno fokusiran na reprezentativne obaveze, zbog kojih je propustio sve NBA treninge, a kada su klupski planovi u pitanju - isključivo na NBA draft 29. jula", napisao je Ražnatović

Pretpostavlja se da se agent oglasio nakon spekulacija da će Petrušev preći u Partizan.

"Nije bilo, a neće ni biti razgovora sa evropskim timovima u toku ovog meseca! Iskreno se nadam ni kasnije...", jasan je Ražnatović.

Petrušev je stigao u Megu sa Gonzage i već u prvoj sezoni dobio je tri individualna priznanja ABA lige - za najvećeg talenta, za najboljeg strelca i najkorisnijeg igrača, pa nije nikakvo iznenađenje što bi ga možda Željko Obradović želeo u novom ambicioznom Partizanu za narednu sezonu.

Petrušev je ranije povezivan sa Zvezdom, ali je predsednik crveno-belih Nebojša Čović jopš u januaru rekao da Zvezda prosto nema te pare.

"On je igrač Baskonije, koja je tražila da platimo 1,5 miliona evra, na šta sam se nasmejao. Posle toga je to 'skinuto' na 800 hiljada, na šta sam se još više nasmejao. Imali smo još drugih predloga, to nije ispalo realno i uradili smo maksimalno šta smo mogli. Želim mu uspešnu karijeru, on je dete ponikao u Železniku, tamo je živeo, tamo su mu valjda i roditelji i želim mu da napravi izuzetnu karijeru. Radi se o izuzetno kvalitetnom momku, vanserijskih igračkih mogućnosti i očekujem ga sledeće sezone u NBA", dodao je predsednik Zvezde.

Kurir sport