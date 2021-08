PRIPREME ZA NOVU SEZONU: Dobra odbrana Mege nedovoljna za pobedu protiv Indijane na Bahamima

Košarkaši Mega Basketa su izgubili od Univerziteta Indijana sa 64:53 (37:30, 27:23) u okviru druge utakmice na turneji na Bahamima. Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su u utakmici koja je odigrana po NCAA pravilima u hali „Imperial Ballroom“ u okviru Atlantis Rizorta odigrali dobru odbranu tokom najvećeg dela utakmice, u više navrata su prišli na poen zaostatka, ali ih je slab procenat šuta na kraju koštao poraza.

Najefikasniji u redovima Mega Basketa je bio Matej Rudan sa 13 poena, a pored toga je imao i 11 skokova. U redovima Univerziteta Indijana se istakao Ksavijer Džonson sa 13 poena.

Mega će na Bahamima trenirati još dva dana, a povratak u Beograd je planiran za 19. avgust.

Vladimir Jovanović je počeo utakmicu sa petorkom Smit, Kazalon, Jović, Simanić, Matković. Indijana bolje otvara utakmicu sa serijom 14:2 uz dosta ličnih grešaka igrača Mege. Seriju protivnika prekida Rudan sa trojkom, a potom Cera i opet Rudan pogađaju za 3 za rezultat 18:14 sredinom prvog poluvremena. Karlo Matković je odličan pod košem u dva navrata, ali ubrzo dobija treću ličnu grešku. Do kraja poluvremena je Mega u nekoliko navrata prišla na poen zaostatka, ali nije uspela da pređe u vođstvo. Indijana bolje zatvara prvo poluvreme za 37:30 posle 20 minuta igre.

Bolji početak drugog poluvremena za Indijanu koja stiže do plus 11, 42:11. Jović pogađa trojku, Mega je sjajno igrala u odbrani, ali sa druge strane je u napadu teško dolazila do poena. Na devet minuta do kraja Simanić pogađa trojku, a potom i Smit ulaz, Mega prilazi na 48:41, ali je posle toga u naredna četiri minuta postigla samo jedan poen, što je ekipa Univerziteta Indijana iskoristila da prelomi utakmicu i na kraju da dođe do pobede za konačnih 64:53.

Mega Basket: Jović 8 (8 skokova), Vujić 1, Smit 3, Kočović 3, Bogavac, Cerovina 3, Matković 6 (10 skokova), Kazalon 5, Paunović, Simanić 5, Rudan 13 (11 skokova), Đurišić 6.

Univerzitet Indijana: Džonson 13, Finisi 2, Lil, Burk, Kop, Čildres, Skot, Džeromino 7, Džekson-Dejvis 11, Tompson 8 (13 skokova), Gelovej, Stjuart 5, Dunkomb, Bejts 11.

Kurir sport