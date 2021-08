ZAMOLIĆU OSTOJU I SAVIĆA DA KAŽU KOLIKO KOŠTA TIM PARTIZANA! Obradović: Nemam ugovor, kad nešto voliš šta onda rizikuješ?

Obradović je objasnio kako je došlo do ponovne saradnje sa voljenim klubom.

“Imao sam kontakt tokom čitave prošle godine sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem. To nije konakt koji je trajao samo prošle godine, to je kontakt koji traje već par godina od kada je on prvi put došao u posetu Istanbulu. Ja nisam njega znao. Tad smo se upoznali i ostali smo u kontaktu u smislu da sam ja na svaki način pokušavao da pomognem Partizanu, koliko je traženo od mene nekim savetima, ali sam uvek molio da to ne bude nešto što će da izlazi u javnost. Onda se desila situacija da je u Partizan došao moj veliki prijatelj, saigrač iz reprezentacije i posle sam mu bio trener u reprezentaciji Zoran Savić, kao sportski direktor pa smo nastavili da se viđamo, ali su to uvek bile neke neobavezne priče više u šali, tipa da li ti razmišljaš da se vratiš i slično. Gledao sam utakmice i bilo mi je žao zaista što u pojedinim momentima je Partizan izgledao kako je izgledao, ali to nije bilo tipa da ja sad nešto analiziram i da se pravim pametan i da delim savete, traba da uradite ovo ili ono. Ja to nikada nisam radio. Kad se sezona završila ja sam u sebi prelomio da želim da se vratim da radim ponovo. Dolazile su ponude iz klubova Evrolige međutim ja sam rekao da meni treba neka ekstra motivacija, da mi treba nešto što će ekstra da me privuče. Ja sam imao mogućnost da izaberem gde ću da radim. Izabrao sam Partizan. To je najčistija emocija koja me povukla da radim u Partizanu“, rekao je Obradović u intervjuu za "Al Jazeeru Balkans".

Mediji su ga već inaugurisali pre njegove definitivne odluke.

“Krenuli su mediji da pišu o tome da sam ja već trener Partizana. Ja u tom trenutku nisam razgovarao sa predsednikom kluba apsolutno ništa ozbiljno na tu temu. I onda posle nekih sedam dana smo se prvi put našli u prostorijama Partizana gde smo krenuli da razgovaramo. I onda sam razgovarao sa njim o tome kako je raditi sa mnom. On je bio spreman na to i rekao mi je da to apsolutno razume. I mi smo se u tom smislu razumeli i meni je to bila odluka koju sam doneo istog trenutka. Ja nisam došao na razgovor sa predsednikom Partizana sa idejom da ću da postanem trener Partizana. Ja sam to tada odlučio. Imao sam to u sebi kao neku opciju, ali kada sam sa njim porazgovarao i kada mi je rekao da se on apsolutno slaže sa onim kako vidi način na koji ću ja da radim ja sam rekao ok, hajde da počnemo da razgovaramo, da pravimo planove za sezonu. Bio je iznenađen najiskrenije, ali smo se sledeći dan našli, zovnuli Zorana koji je posle toga učestovavo u svemu što smo razgovarali, tako da je to to“, poručio je Željko.

Zanimljivo je da legendrani Žoc nije potpisao klasičan ugovor sa Partizanom.

“Ja nemam ugovor sa Partizanom. Ja nisam potpisao ugovor sa Partizanom. Zato što meni ne treba ugovor sa Partizanom. Gospodin Ostoja Mijailović je čovek kome ja verujem. Ja sam ga ptiao da li ti meni veruješ. Rekao mi je verujem ti, ja verujem tebi. Kraj. Da li ću da ga potpišem sutra? Otkud znam. Neću da se bavim time. Mnogo mi je važnije da mi svi igrači budu na treningu. Ja znam ko sam i šta sam i kakav sam. I to mi je najvažnije“, kaže trener crno-belih.

Željkov dolazak pokrenuo je lavinu, mnoge zanima koliko koštaju pojačanja Partizana i koliki je budžet crno-belih.

“Ja sam bio u Pioniru, na predolimpijskom turniru, kad je stigla ta vest da je Milano rešio da ne produži ugovor sa Kevinom Panterom. Ja sam istog trenutka okrenuo Zorana i rekao mu ajde proveri to. Dobio sam informaciju od bivšeg igrača Điđija Datomea gde sam pitao da nije neki problem, šta se dešava. Điđi mi je rekao, ne sve je ok, on je super dečko. istina je to. Zoran je posle toga istog trenutka poslao telefon Pantera gde sam ga okrenuo. Imao sam izvanredan razgovor sa njim. Ako mene pitate ja sam bio iznenađen njegovom reakcijom. Čovek je iz Evrolige. Međutim kad je porazgovarao sa mnom dogovorili smo se da se čujemo sledeći dan. Sledeći dan mi je on rekao to je to, da bi mi posle toga poslao poruku da će da potpiše. Znači koliko ste vi iznenađeni, koliko su svi bili iznenađeni, toliko sam i ja. Ali očigledno kada pričaju dva čoveka koji razumeju jedan drugog da se veoma brzo dogovore, da se vrlo brzo nađu. On je čovek koji je shvatio šta mu ja pričam i šta može da dobije. To je njegov život u pitanju je njegova karijera. Sve ostalo su pitanja za Zorana Savića i predsednika kluba. To nije pitanje za mene. Ja nikad u životu nisam sa igračima pričao o novcu. Zoran Savić će da izađe i da kaže i to ću zamoliti i njega i predsednika da urade, da vam stave novinarima i celoj javnosti, da ne bi bilo tračeva, da se vidi koliko košta ovaj tim Partizana, a koliko je koštao prošle godine. Ono što ja imam kao informaciju je nešto što je apsolutno normalno da bude, ali neću ja da izlazim u javnost zato što je to posao kao što sam rekao Zorana Savića sportskog direktora i predsednika kluba. Kada vi pravite budžet tima imate igrače za koje mislite da vrede određeni nivo ugovora i imate neke druge igrače koji nisu na tom nivou i onda raspodelite novac. Apsolutno je jasno da neki igrači u Partizanu imaju nešto više ugovore, neki imaju nešto niže. Ali to je sve u odnosu na kvalitet koji smo mi procenili i ono što su oni bili spremni da prihvate. To je u svakom klubu tako. Nadam se da će Zoran i predsednik kluba izaći sa budžetom koji je više nego normalan., da je to nivo kako su raspoređena sredstava zadnjih godina. To je jedino što mogu da vam kažem“, otkrio je Obradović.

foto: KK Partizan

Trofejni stručnjak sa crno-belima ima najviše ciljeve, a kaže da se ne plaši scenarija sa reprezentacijom iz 2005 godine.

“Sve je moguće. Ko radi taj i greši. Ono što je suština pitanja mnogih ljudi bila je šta ti to treba, ti rizikuješ. Šta rizikujem? To je sada moje pitanje, šta ja rizikujem. Da li čovek koji voli nešto i to mu je najvažnije rizikuje? Može Partizan da bude osmi. Ok osmi je. Dođe predsednik i kaže Željko to nije to. Hvala lepo. Ja sam ispunio svoj san. Vratio sam se u moj Partizan. Mogu da vam kažem da se osećam fenomenalno. Da bih vam objasnio, letim. Svaki trening letim sa mojim igračima. Da li ima teških trenutaka na trenigu? Da li podviknem? Da li sam u nekom trenutku nervozan. Pa kad bi bilo drugačije, onda to ne bi bilo to. Kad bih ja otišao na trening, kada bi sve bilo u redu da se ne iznerviram, da ne podviknem i da ne ispravljam, onda to ne bi bio to. Ono zbog čega sam ja došao u Partizan“.

Pandemija koronavirusa poremetila je ceo svet

“Samo bih voleo da ljudi u Srbiji shvate da bi sve funkcionisalo na normalan način i jedini mogući način da se svi vakcinišu. I pozivam sve ljude posebno mlade da shvate da je jedini način da se život vrati u normalu vakcinacija"

