DOŠAO IZ NBA I HTEO U AVION ZA KRAGUJEVAC! Hrvatski košarkaš ispričao ludu anegdotu: Amerikanac slikao autobus i čekao aerodrom

Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon ispričao je anegdotu sa Amerikancem Ti Džej Fordom, koji je pre deset godina došao i zaigrao na Balkanu.

Ford je igrao od 2003. do 2012. godine za Milvoki Bakse, Toronto Reptorse, Indijana Pejserse, ali je deo svoje igračke epizode, pre zaključka u San Antonio Sparsima, proveo i u Zagrebu.

Hrvatski tim je tada igrao ABA ligu i Evroligu, a u isto vreme je u regionalnom takmičenju bio u kragujevački Radnički.

„To je bilo vreme kad smo igrali Evroligu, a onda se desio lokaut u NBA i igrači da ne bi stagnirali sad, da idu negde da igraju, odu u Evropu po automatizmu. A kad igraš u Evroligu, onda si tu prvi u oku. Ti Džej Ford je bio top igrač. I mi igramo prvu utakmicu, idemo u Kragujevac. Ima autobusom 11 sati do Kragujevca. On došao, slika autobus, kaže idemo busom. Posle sat vremena pita: ‘A gde je aerodrom’. Kakav aerodrom, sedi tu, kupi dve kole na benzinskoj pumpi i odspavaj do Kragujevca“, prepričava Simon u podkastu „Inkubator“.

Ford nije mogao da poveruje da se do Kragujevca putuje autobusom, a ne avionom, što je u Americi ustaljena praksa kod NBA utakmica.

„Kaže on: ‘Ne s**i da idemo autobusom?!’. Rekoh, da majstore idemo busom, samo sedi i opusti se. Frajer nas gleda u fazonu, vi niste normalni, vi stvarnu putujete autobusom. Šta bi ti, misliš da ima let ‘Zagreb – Kragujevac’, čarter, koja ti je ideja. Lik nije mogao da veruje, nedelju dana bio u šoku. Došao u Kragujevac, nije poena ubacio frajer. Oni mu se smeju tamo. On u šoku bio. Došao u sobu, ima cimera, pita: ‘Šta radi ovaj tu?’. Kažemo, to ti je saigrač, spava s tobom, budalo jedna. Soba četiri i po kvadrata, imali su neke krevete u ‘T’. I šta je to, ništa – ti spavaš ovde, on spava tamo, sutra igramo protiv Radničkog. Oni nas namazali 20 razlike, ništa, nazad u Zagreb“, kroz smeh se priseća Simon.

Da se popravi utisak tog putovanja, Zagreb je kasnije gostovao u prestonici Grčke i to timu koji je početkom prošle decenije i dalje bio veoma moćan.

„Dobro, posle smo otišli u Atinu i video je da nismo baš toliki ‘indijanci’. Video je i tu drugu stranu Evrope, nije rekao ‘vidi ove, šta ovi rade tu, koji je njima đavo’, ali to mu je bila prva reakcija. On je bio uveren da mi idemo busom do aerodroma. A mi jastuke, ovaj sendviče nosi, ovaj gajbu piva u busu. Ovaj nas gleda: ‘Vi ćete sve do aerodroma pojesti’. Ne do aerodroma, majstore, videćeš ti, pitaću te ja za pet sati. Pitaću te ja u Šid kad dođemo da li si žedan ili gladan“, ispričao je Simon.

Posle toga je i američki košarkaš promenio mišljenje, mada se na prostoru Balkana zadržao svega nekoliko utakmica, dok „lokaut“ nije bio gotov.

„U Atini se oduševio. Mislio sad Evropa, da smo svi mi teška sirotinja, onda je došao u Atinu, U OAKA areni puna dvorana, Željko Obradović trener Panatinaikosa, oni moćan tim imaju. Video je da nismo baš indijanci, nakon utakmice izlazi se van, svi pljeskaju. Još u Grčkoj svi izlaze van, super vreme, svi piju po ulicama, stalno je pitao kad ćemo opet u Atinu. Rekao sam mu, nikad“, rekao je Simon.

