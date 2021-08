OBRADOVIĆ VOLI ZVEZDU DO POSLEDNJEG EVRA! Čović o kandidaturi, budžetu i pojačanjima: Iza nas je NAJGORA sezona!

Najpre je oodgovorio na pitanje da li će se ponovo kandidovati za predsednika Zvezde

"Još u februaru sam rekao da će odluku doneti moje zdravstveno stanje. Nisam još uvek u takvoj formi za tako odgovoran posao. Nisam neodgovoran čovek", rekao je Čović u "Jutru" na TV Prva i otkrio kada će doneti odluku o ponovnom kandidovanju:

"Mislim da će to biti sredina septembra. Klub funkcioniše, tamo rade ljudi koji se trude. Iza nas je najgora sezona koju sam mogao da doživim. Nikada nismo imali goru sezonu. Korona je uradila svoje. Potom su nam se dogodile neke najveće radosti i najveća razočarenja, u smislu trenera kojeg smo tada imenovali, Saše Obradovića. Došlo je do deficita u budžetu. Planirano je na primer 250.000 evra za putovanja. Igramo Evroligu, to je najjače takmičenje u Evropi u bilo kom sportu. Mi smo potrošli 750.000. Planirali smo milion i 750 hiljada karte, a prihodovali smo nepunih 50.000. Kada se sve sabere to izađe oko tri miliona. Uspeli smo to da umanjimo na dva i po miliona".

Čović je potom pozvao navijače da kupe sezonske karte, a biće i povlastica za određene grupe, između ostalog i za vakcinisane.

Tripla kruna " zalečila " je finansijske muke

"Uzeli smo sve što smo mogli da uzmemo. Kup, ABA ligu, domaću ligu. Koliko je ovo rukovodstvo u Zvezdi, osvojili smo 17 trofeja, ne računajući mlađe kategorije."

Čović se osvrnuo i na trenutni tim crveno-belih.

"Imamo respektabilan, jako dobar tim. Ostaje još jedan igrač da se dovede, bar po treneru – centar. Vidim priču oko Lesora. On jeste u razmišljanjima, ali i neki drugi. To će se rešiti u narednim danima."

Na kraju, još jednom je prokomentarisao i najveće razočaranje iz prošle sezone.

"Neverovatno je da legenda Zvezde (Saša Obradović prim. aut) naplati 645.000 evra za četiri meseca. I te priče o ljubavi u sportu, to je ljubav do poslednjeg evra u sopstveni džep. Svi koji pričaju o ljubavi u sportu nisu iskreni."

Čović je otkrio koliki je budžet Zvezde

"Naš bruto budžet za prvi tim će izaći pet miliona i 100 hiljada evra. U tom bruto budžetu nisu samo naknade igrača, već i menadžerske provizije, plaćanje stanova, obezbeđivanje automobila i nešto što mora da bude zakon, a ne poverenje – ugovor."

Prvi čovek crveno-belih potvrdio je priču o dugovanjima.

"Tačno je da se duguje 30 miliona dinara za PDV, ali to je posledica korona udara."

