JEDNOM U REDU, AL' DVA PUTA POGREŠITI! Avramović o saradnji sa Željkom Obradovićem VIDEO

Crno-beli su na startu neočekivano izgubili od izuzetno mladog tima Cibone 71:64, ali delimično su se iskupili u duelu sa vrlo kvalitetnom ekipom iz Ljubljane.

„Generalno sam zadovoljan. Radimo dobar posao i drago mi je što smo protiv Cedevite imali pravu reakciju posle poraza od Cibone. Ljubljančani su mnogo jači tim na papiru. Odigrali smo stvarno čvrsto, igrali smo pravu timsku košarku i to je dovelo do ubedljive pobede. Protiv Cibone nismo radili neke stvari koje smo prolazili na treninzima. Pre svega mislim na defanzivne zadatke,“ kaže Aleksa Avramović.

Bek tima iz Humske je jedno od osam letošnjih pojačanja Željka Obradovića.

„Kod Željka moraš da budeš maksimalno fokusiran. To je nešto na čemu on insistira. Ne sme da se pogreši dva puta. Kada se po drugi put ponovi greška tada je malo nezgodno… Sve to radi da bismo napredovali i da bi tim bolje izgledao. Idemo u dobrom pravcu, još kada se vrati Kevin, koji je paklen igrač, neće biti problema.“

Mnogi potenciraju koliko je finansijski „težak“ potpuno renovirani tim Partizana, dok se o mladosti Obradovićevih izabranika gotovo i ne priča.

„Dangubić je najstariji sa 28 godina. Posle njega sam ja. Skup tim ili ne, iskreno to me ne zanima. Mi smo tu zbog zajedničkog cilja i trofeja. Gradimo svoj mentalitet i naš fokus je na svakodnevnom napredovanju. Nadam se da će publika to da prepozna i da će nas bodriti do ostvarivanja zajedničkih ciljeva.“

Svestan je reprezentativni bek crno-belih da poraz u Partizanu i u nekom drugom klubu nije isti.

„Normalno je da navijači traže da se pobedi svaka utakmica. Mislim da je mnogo važnije kakav imamo pristup. Ako damo maksimum i igramo onako kako smo se dogovorili i na kraju izgubimo, pružićemo ruku protivniku. Ako imamo pravi pristup i energiju mislim da nema mnogo rivala koji mogu da nas pobede. Imamo još 20 dana do prve zvanične utakmice protiv Zadra, tu su i dva jaka turnira u Istanbulu i Atini da sagledamo šta smo uradili u proteklih mesec dana. Imamo dobar tim, gladni smo i to mi se sviđa. Nema sujetnih, svi smo došli u Partizan željni uspeha i osvajanja trofeja,“ naveo je Avramović.

Ekipa Partizana će 7. septembra u Kragujevcu odigrati humanitarni meč protiv domaćeg Radničkog.

Kurir sport