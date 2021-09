MOŽDA NIJE TREBALO DA DOĐEM NA DUDINU SAHRANU: Jure Zdovc poneo KOVČEG legendarnog trenera, ali zbog OVOGA se kaje i dan danas

Dušan Ivković je trenirao Zdovca u reprezentaciji SRFJ koja je osvojila zlata na Svetskom prvenstvu 1990. i Evropskim prvenstvima 1989. i 1991. godine, kao i srebro na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

Međutim, Zdovc je napustio nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u Rimu, a Duda je imao razumevanja za taj potez. Bilo je to pred raspad SFRJ, a od Slovenca je traženo da se povuče iz tima.

"Sve se dogodilo brzo. Niko nije znao da dolazim na sahranu osim Žarka (Paspalja). Kada sam stigao na groblje sa suprugom, video sam Željka, Vlada i Danilovića, prišao sam im i seo sa njima. Obradović se iznenadio kada me je video da sam došao. Posle nam je neko prišao i rekao da bi bilo lako da mi odnesemo Dudu u njegovu večnu kuću. Dino se takođe pojavio u poslednjem minutu. Nisam znao u tom momentu da postoji simbolični momenat u celoj priči. Reći ću vam nešto, rekao sam to i supruzi. Možda nije trebalo da budem tamo jer sam napustio reprezentaciju Jugoslavije. U svakom slučaju, bila je čast biti tamo, sa mojim starim prijateljima. Bio je to poslednje zbogom treneru", rekao je Zdovc za grčku "Gazetu" i objasnio koliko je ime bio Ivković u svetu košarke.

foto: Starsport©

"Pa pogledajte samo oproštajne poruke koje stižu sa svih strana i videćete kakav je uticaj imao na košarku. Ne samo poruke u Srbiji već širom sveta, pa pročitajte šta je Greg Popovič rekao. Na sahranu je došao Vasilis Spanulis, ljudi iz Grčke, Rusije. Stvorio je toliko vrhunskih igrača i uvek je bio spreman da ih posavetuje kao svoju decu. Bila mi je velika čast da radim sa njim i da budem mali deo njegove legendarne karijere", rekao je Zdovc na kojeg je legendarni srpski selektor imao veliki uticaj.

"Duda je definitivno bio čovek koji je promenio moj život. Neko kome dugujem mnogo i osoba koja je imala veliki uticaj na moje putovanje. Mnogo godina je prošlo od toga. Pomogao mi je mnogo u timu u kom su bili igrači poput Dražena Petrovića, Saleta Đorđevića, Predraga Danilovića. Možda je u meni video nešto što je nedostajalo da ta slagalica bude potpuna u timu Jugoslavije", zaključio je Zdovc.

foto: Starsport©

