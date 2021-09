HOĆE LI KARI POZVATI JOKIĆA U REPREZENTACIJU?! Ovako je Svetislav Pešić govorio o Nikolinom NE nacionalnom timu

Naš trofejni trener novi je selektor muške reprezentacije Srbije, a "Orlove" će predvoditi već u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine, kada će Srbija 25. novembra 2021. dočekati Letoniju, dok će tri dana kasnije gostovati Belgiji.

Ono što će svakako najviše zanimati ljubitelje "igre pod obručima" u Srbiji jeste spisak reprezentativaca koji će u dresu nacionalnog tima pokušati da se domognu Mundobasketa.

Kada je srpska košarka u pitanju najviše pažnje na prethodnom takmičenju, u kvalifikacijama za OI u Tokiju, izazvao je izostanak aktulenog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića.

foto: Profimedia

A novi selektor na klupi "Orlova" ovako je tada komentarisao odluku centra Denvera da odustane od takmičenja za nacionalnu selekciju.

"Vidim da su gotovo svi pali u 'nesvest' zbog toga, a Jokić je samo doneo jednu logičnu odluku za respekt", rekao je Pešić za "Sport klub" i dodao:

"Zato što je broj jedan, oseća ogromnu odgovornost, a praktično nije spreman da bi pomogao nacionalnom timu. Onako kako se to očekuje od nekog ko je 'naj'. U tom slučaju bi morao da bude sto odsto spreman, a on to nije sigurno u ovom trenutku. Možda i nije loše za Srbiju što je otkazao, pošto imam osećaj da jednostavno nije maksimalno spreman. Jokić je izvanredan dečko, sa ponašanjem na nivou, plus skroman, pa mu se javlja odgovornost i za sebe, ali i tim. Ne može sebi da dopusti da igra za Srbiju nedovoljno spreman, svestan kakva su očekivanja. Zbog toga njegova odluka ne bi trebalo nikoga da pogađa", zaključio je tada Pešić.

foto: EPA/David Aguilar, AP David Zalubowski

(Kurir sport)