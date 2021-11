OSEĆALA SAM DUG PREMA OVIM MLADIM DEVOJKAMA: Marina Maljković pred Hrvatsku o odgovornosti i Srbiji

„Nakon Tokija i poslednje utakmice sa Francuskom tamo ja sam sama sa sobom donela odluku da ovaj novembar odradim definitivno, da budem tu jer sam osećala potrebu prema ovim mladim devojkama. Ja ne volim da budem dužna i nisam navikla u životu da budem dužna, nikome nisam dužna u bilo kom smislu. Jedinu obavezu koju sam osetila to je taj dug prema ovim mladim devojkama koje smo, kao što znate, okupljali u svakom momentu. Trudili smo se i kad treba i kad ne treba sa njima, 15. aprila kada smo sa njima počeli da radimo bilo ih je 29 ovog leta. Svaki trenutak mogućeg odmora, s obzirom na to da mi se sezona u Aziji u poslednje četiri godine završava ranije, koristila sam da radim sa tim mlađim igračicama. I onda sam poželela da ovog novembra odradim nešto sa njima, da ih okupim, da to bude tako da one budu u provm planu. Tako da sam tu. Novi je tim, ne znamo ništa da budemo potpuno iskreni. Ono što je bitno je da one dobro rade, da imaju dobru radnu energiju, dobro smo radili cele nedelje. Igračice koje imaju već nekog iskustva su ih sasvim fino uvele u tu neku priču koja je drugačija od one letos jer su one sad u prvom planu i treba da daju koševe, ipak su letos bile u drugom planu“, rekla je Maljkovićeva.

Ona je dodala da je selekcija Hrvatskke mlada i talentovana ekipa, kao i da će srpski tim imati zadatak da svoj napredak pokaže na terenu.

foto: Starsport©

„Igramo protiv jedne ekipe koja ima neku vrlo sličnu situaciju, ne poredimo se ni sa kim, ali imaju mnogo talentovanih mladih igračica, igramo jednu utakmicu koja dugo nije odigrana, ja nisam do sada igrala protiv njih. Iskreno, one treba da razgovaraju na terenu i da pokažu da li su spremne za ovako nešto, da li su spremne za ovaj nivo. One činjenično igraju dobro u njihovim klubovima, pokazuju neke zanimljive stvari, pokazuju napredak od letos jer su one bukvalno od 15. aprila do 19. avgusta bile na okupu na ovaj ili onaj način, to je dosta vremena i zato je to bio momenat kada su one stvarno napravile veliki pomak. Sada im ide ono najzanimljivije, hajde da ih pustimo da pričaju, ja se nadam da će to biti pozitivno. Sada su stvarno one važne i od njih sve zavisi, od toga šta budu pokazale na toj utakmici, a onda ćemo sve da se dogovorimo“.

foto: Starsport©

Utakmica između Hrvatske i Srbije na programu je u nedelju od 18 časova.

Kurir sport