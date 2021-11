ŽOC ZOVE GROBARE U ARENU, HVALI DŽIKIĆA I PORUČUJE: Da u fer atmosferi pobedimo prijatelje iz Podgorice VIDEO

Poslednji put kada su crno-beli pred publikom dočekali Budućnost, zabeležen je apsolutni rekord regionalne lige po poseti na jednom meču.

foto: KK Partizan / Dragana Stjepanović

U susret sutrašnjem duelu, trener Partizana Željko Obradović je poručio:

"Za nas izuzetno važna utakmica. Igramo protiv tima igra izvanredno, poslednju utakmicu, pre par dana, su odigrali fenomenalno protiv Cedevita Olimpije. Imaju kvalitet na svim pozicijama, znaju da igraju bez obzira što su im falili neki igrači. To pokazuje snagu tima koju imaju i način na koji igraju, a za to je sigurno zaslužan moj kolega, naš bivši trener, Aleksandar Džikić. iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače da dođu i podrže ekipu. Da u jednoj pravoj fer i sportskoj atmosferi dočekamo naše prijatelje iz Podgorice i da to bude jedna košarkaška utakmica u kojoj će svi uživati", istakao je Obradović uz nadu da će svi igrači biti spremni za meč.

Mladi bek crno-belih, Gregor Glas, pred sutrašnji duel kaže:

"Sigurno će biti teška utakmica za nas. Budućnost je iskusna ekipa, tu su Micov i Kobs, a predvodi ih trener Džikić. Mi ćemo raditi na našoj igri, spremiti se dobro za utakmicu sa željom da odigramo što bolje. Bez grešaka i bez miskomunikacije u odbrani", istakao je Glas. Kurir sport