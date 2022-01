SRPSKA KOŠARKA NA SKENERU LEGENDE: Obradović nema čarobni štapić, Pešić je kao Frodo Bagins!

Istinske košarkaške legende su se ponovo vratile u Srbiju, a tu pre svega mislimo na Željka Obradovića i Svetislava Pešića.

Legenda Partizana, Goran Grbović, osvrnuo se na aktuelna dešavanja u srpskoj košarci u ekskluzivnom razgovoru za Meridian sport!

Dolaskom, odnosno povratkom Obradovića, ambicije su automatski porasle i od igrača Partizana se očekuju pobede i titule, ali jasno je svima - ne može sve preko noći.

-Ko sam ja da komentarišem rad čoveka koji ima devet titula prvaka Evrope sa pet različitih timova? Ako je to slučajnost, onda je on mnogo srećan čovek, a nije. Ako ljudi očekuju da Željko Obradović ima čarobni štapić, onda mnogo greše, potrebno je vreme. On je u stanju da izvuče od igrača maksimum i da taj pik drži što je duže moguće, ističe Grbović.

Pored Partizana, odlične partije u ABA ligi i solidne u Evroligi pravi Crvena zvezda, koja ponovo ima trenera na duže staze.

-Crvena zvezda zahvaljujući Dejanu Radonjiću igra najbolju odbranu u Evroligi, ne znam koliko će to da traje, ali to sada izgleda impresivno. Zvezda teško daje poene, ako im protivnik da preko 80 poena, teško da mogu da pobede tu utakmicu. Ali, ovo što sam sada video u odbrani je perfektno.

Kao glavni šraf Radonjićeve mašinerije izdvojio se Nikola Kalinić, koji igra sezonu života u crveno-belom dresu.

-Nikola Kalinić igra sve. On je fenomenalan igrač, Dejan Radonjić je uradio pravu stvar i dao mu apsolutnu slobodu. Kalinić je momak koji je skroman, radi sve kako treba. Možda je to najveća pobeda Radonjića u tekućoj sezoni.

Na klupu Srbije vratio se legendarni Svetislav Pešić i uprkos brojnim problemima i sukobima na relaciji FIBA - Evroliga, koji utiču na sve nacionalne timove, Grbović ističe da Srbija ne mora da brine dok je popularni Kari tu.

-Svetislav Pešić je ozbiljan čovek. On je, na prvi pogled, interesantan lik, kao Frodo Bagins. Ali, u suštini jedan prepametan i fantastičan trener, neverovatan psihlog, ali pre svega - veliki takmičar i borac. Pešić je "old skul" i za njega nema zime, kao ni za Srbiju dok je on selektor reprezentacije- podvlači Goran Grbović za Meridian sport.

