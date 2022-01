RADONJIĆ POSLE MEČA SA MORNAROM: Najvažnije je da smo pobedili

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je večeras da je najvažnije da je njegov tim došao do pobede nad Mornarom u ABA ligi.

"Mislim da smo na kraju uradili ono što nam je bilo najvažnije, da smo došli do nove pobede. Utakmica u okolnostima koje nisu nimalo jednostavne, posle svega što smo prošli u januaru, pa onda sad utakmica gde je očigledno da smo ne tako energetski dobri", rekao je Radonjić na konferenciji za medije.

Košarkaši Zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Mornara iz Bara sa 81:74, u meču 18. kola ABA lige.

Radonjić je dodao da su pored pobede morali da vode računa i o rotaciji igrača u večerašnjem meču, usled posledica korona virusa, kojim je nekoliko igrača bilo zaraženo u prethodnom periodu.

"Generalno smo uspeli da u drugom poluvremenu dodjemo do neke prednosti, da je držimo do kraja i treba sad opet pažljivo praviti plan za utakmicu koja sledi prekosutra protiv Milana. Ne smemo da gledamo dalje, nadam se da ćemo sutra uspeti nešto da uradimo, ali opet moramo da sačekamo da vidimo u kakvom će stanju biti igrači", rekao je on.

Trener crveno-belih rekao je da zbog lakše povrede nije igrao Ognjen Kuzmić, kao i da je prevelik rizik bio da nekim igračima da veću minutažu.

"U krajnjoj liniji moramo da sagledamo situaciju sutra i da vidimo šta se može u sledećem duelu", ocenio je on.

Radonjić je dodao da će klub sutra, kada istekne ugovor sa nemačkim centrom Majkom Cirbesom, izaći sa odlukom o njegovom daljem statusu.

Šef stručnog štaba Zvezde rekao je što se tiče eventualnih pojačanja da se klub trudio da uradi ono što je bilo moguće, da su negde bili blizu dobrih rešenja, ali i da negde nije bilo sve u njihovim rukama.

Radonjić je istakao da u klubu vode računa o pojedincima i utakmicama koje slede, a u vezi sa prethodnom pandemijom korona virusa u ekipi.

"Ovo je drugačija situacija, ovo što se nama desilo je krajnje atipično i izaziva još veću dozu opreznosti, imamo igrače koji su bili 12 dana pod strogim mirovanjem, da ne pričam kako je izgledao taj trening. To su jako dugi intervali, pa čak i da nije ovaj period sezone u pitanju", zaključio je Radonjić.

Crveno-beli posle 16 odigranih utakmica imaju samo jedan poraz u ABA ligi, dok Mornar posle prekinute serije od tri vezane pobede ima učinak 7/9.

Zvezda naredni meč igra u utorak, kada u meču 24. kola Evrolige dočekuje Milano.

