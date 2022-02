"VI STE SVETSKI BROJ JEDAN ILI TAKO NEŠTO" Provokacija na račun Željka Obradovića! Evo šta je trener Partizan NA TO ODGOVORIO!

Željko Obradović dobio je na konferenciji za medije pitanje koje je imalo elemente provokacije.

Za početak Obradovića je upitan: očekivalo da se da se lako prošetate, a Zvezda vas je dva puta pobedila, gde je problem?

- To što ste me pitali, za to treba vreme. Ovo je početak sezone. Za jedan tim koji je napravljen a ima tri igrača iz prošle sezone, imamo ubedljivo najmlađi tim u Evropi. Zadovoljan sam kako rade i kako se ponašaju. Nadam se da će ovo finale da nam pomogne na svim nivoima u klubu, igračima i meni kao treneru. Da vidimo šta su razlozi i da idemo dalje. Ako je neko imao takva očekivanja iz vašeg pitanja, onda svako ima pravo da očekuje. Rekao sam igračima u svlačionici sam rekao da je ovo prvo finale i nadam se da ćemo se boriti i na ostalim frontovima da dođemo do finala. Sada imamo pauzu.

U nastavku došlo je do sramotno pitanja koje je upućeno Obradoviću - Zvezda vas je nadigrala, a vi ste svetski broj jedan ili nešto tako?!

- Nešto tako? Meni je ovo 61. finale u karijeri, nađite ko sledeći ima toliko finala. Pričajte vi o čemu god hoćete, ja ću pričati o onome što ja želim da govorim. Hvala vam na pitanju. Uvredljivo? Ništa nije uvredljivo, bilo 17, 27 ili 7, ništa nije uvredljivo. I u subotu sam rekao kada smo dobili, da smo u finalu i da smo dobili, bilo dva ili 22 poena svejedno. Ponavljam, zaslužena pobeda Zvezde.

