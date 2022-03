UŽIVO, VIDEO! BUDUĆNOST - PARTIZAN 6:20, derbi u prepunoj Morači, crno-beli protiv tradicije

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

8. minut - Zagorac pogađa - 20:4. Sili pogađa prvu dvojku za Budućnost - 20:6.

7. minut - Avramović prolazi kroz odbranu Budućnosti - 15:1. Posle šest i po minuta igre jagodić Kuridža postiže prve poene iz igre za Budućnost - 15:4. Avramović vraća trojku za trojku - 18:4.

6. minut - Smailagić posle solo-prodora pogađa - 10:1. Zagorac krade loptu i pogađa pod prekršajem - 12:1. Precizan je za 13:1.

5. minut - Panter pogađa trojku pod prekršajem. Pogađa i dodatno bacanje, njegovih šest poena - 8:1.

4. minut - Koprivica pogađa za 4:0. Micov sa linije penala postiže prvi poen za Budućnost - 4:1.

3. minut - Panter posle skoro dva i po minuta postiže prve poene na meču, Partizan vodi 2:0.

Morača je ispunjena do poslednjeg mesta.

Kobs, Popović, Micov, Jagodić-Kuridža i Zoran Nikolić počinju meč za Budućnost.

Partizan startuje sa petorkom: Avramović, Panter, Zagorac, Smailagić, Koprivica.

BUDUĆNOST - PARTIZAN Hala: Morača Sudije: Javor, Petek, Špendl BUDUĆNOST: Kobs, Atić, Šehović, Micov, Barović, D. Nikolić, Sili, Z. Nikolić, Jagodić Kuridža, Popović, Rid, Peri. Trener: Aleksandar Džikić PARTIZAN: Panter, Vukčević, Ledej, Zagorac, Avramović, Koprivica, Smailagić, Mur, Glas, Lesor, Trifunović, Madar. Trener: Željko Obradović

Košarkaši Partizana u derbiju 22. kola ABA lige gostuju Budućnosti u Podgorici.

Četa Željka Obradovića je trenutno prva sa učinkom 17-3, ali i utakmicom više u odnosu na Crvenu zvezdu koja ima 17-2. Budućnost je trenutno četvrta sa 14-4, ali je po broju pobeda na trećem mestu pošto Igokea ima tri utakmice više i dve pobede manje.

Svakako, ova utakmica bi mogla da odluči o drugom mestu i prednosti domaćeg terena u plej-ofu.

Na strani Partizana nije tradicija koja kaže da crno-beli punih osam godina nisu trijumfovali u dvorani kraj Morače.

U prvom ovosezonskom duelu crno-belih i plavo-belih, Parni valjak je u areni odneo pobedu rezultatom 75:66. Pred meč u Podgorici, gde Partizan od 2014. godine nije pobedio Budućnost, kapiten Rade Zagorac kaže:

"To je utakmica koja spada u svojevrsan derbi ABA lige. Neću da kažem da je to rivalstvo poput onog koje imamo sa gradskim rivalom, Zvezdom ali je opet na neki način vrlo živopisno. Uvek su to kvalitetne utakmice i uvek ima šta da se vidi. Oni su ove godine kao i do sada napravili odličan tim sa dobrim trenerom koji igra dobro. To je utakmica koja može mnogo toga da nam donese a isto tako i da nam oduzme u slučaju da ne budemo na nivou na kom želimo da budemo. Odradili smo dva dobra treninga, mislim da smo odradili dobru pripremu. Hrabrost, odlučnost i koncentracija će biti potrebni za pobedu u Podgorici", poručio je Zagorac.

Trener crno-belih, Željko Obradović je pred utakmicu u Podgorici rekao:

"Duel protiv iskusnog i izuzetno kvalitetnog tima. Imamo utakmicu koja dosta toga može da odluči. Mislim da su oni u stanju da odigraju veoma dobro. Pokazali su to tokom cele sezone, igrali su veoma dobru utakmicu i protiv nas u Beogradu koja je bila neizvesno do same završnice. Očekuje nas veoma neizvesna utakmica", istakao je Obradović.

