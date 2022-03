JAKO JE RUŽNO TO ŠTO SU URADILI RUSIMA, ZVEZDA NIJE GLASALA! Nebojša Čović kritikovao Evroligu: Očekivao sam drugo rešenje

Evroliga je donela odluku da izbaci ruske klubove iz takmičenja, što znači da se iz tabele aktuelne sezone zbog situacije u Ukrajini brišu CSKA, Uniks i Zenit.

- Ja sam mislio da će to biti stvarno privremeno, taj period koji smo imali od nekih mesec dana. Posle jučerašnje odluke smo ušli u jednu komplikovanu situaciju. Niko nije očekivao, ni priželjkivao rat i kao posledicu svega toga imamo i ove komplikacije. Prvo, poslednji sam čovek, kao i svi mi u ovoj zemlji kroz šta smo prošli da se sankcije primenjuju. Mi smo i taj deo prošli. Očekivao sam da će se pronaći drugo rešenje, barem izmeštanjem ruskih klubova na neki drugi teren, Beograd ili neko drugo mesto. Nije se to dogodilo, izglasano je njihovo isključivanje i za mene kao čoveka koji je 50 i kusur godina u sportu je to nešto što je jako ružno, da vi izbrišete klubove i rezultate - rekao je Čović i dodao:

- Komplikovana je situacija, kakva je sada perspektiva Evrolige? Mi imamo i neke pobede, vi znate da se svaka od njih premira sa 37.000 evra. Nemamo informacije, nama su brisane dve pobede. Treća stvar, medijsko i javno spekulisanje, Zvezda će otići ovde, zauzeće to i to mesto, to nam ne treba uopšte. Mi smo to mesto zaslužili našim rezultatima i pobedama, pa koliko ih imamo, imamo. Ne želim da to bude neki pritisak. Na neki način mi je sve ovo ružno.

Čović je poručio da Crvena zvezda nije ni imala mogućnost da glasa i da se izjasni o aktuelnoj situaciji sa ruskim klubovima.

- Nismo bili u situaciji da glasamo. Kada smo mogli da glasamo oko načina na koji će se napraviti rezultati kroz koeficijent ili nešto drugo, mi smo zauzeli poziciju da se sve broji. Ovih 11 klubova je donelo takvu odluku i ne znam sada ni kakva će sledeća sezona biti. Ovo nažalost sve što se događa se ne smiruje i dodatno kulminira i odražava se tamo gde ne treba, na sport i kulturu. Perspektiva Evrolige i Evrokupa je onako neizvesna, šta je to i kako će izgledati sledeća sezona, na jedan korak smo od nje. Ne mogu da prognoziram, žao mi je i krivo što su doneli takvu odluku, sad šta će se dalje desiti, videćemo.

foto: Starsport

Prvi čovek ekipe sa Malog Kalemegdana je istakao da ne zna kakva je budućnost Evrolige.

- Otvara se još jedno pitanje, CSKA je deoničar i suvlasnik lige, to otvara neke druge planove i mogućnosti. Ne znam kakvi su ugovori, ali postoje pravne klauzule koje mogu da se tumače kada odu u ruke advokata. Ne samo za iduću sezonu, gledajući perspektivu, ne znam kako će ruski klubovi da se ponašaju, imajući u vidu da ima značajnih ruskih sponzora u okviru Evrolige.

Isključivanje ruskih klubova povećalo je Crvenoj zvezdi šanse za plasman u najboljih osam klubova.

- Mi nemamo u tom smislu nikakvo opterećenje da odigramo do kraja. Naše ciljne tačke su da odbranimo titulu u ABA ligi i odbranimo titulu u domaćoj ligi. I u domaćoj ligi, zbog FIBA prozora, imaćemo problem sa tim kakav će biti model Superlige Srbije, nije se vodilo računa kada je trebalo. Znalo se kada su prozori i reprezentativne pauze. Jedini benefit koji može da se desi jeste da ljudi iz FIBA i Evrolige konačno sednu i naprave dogovor, jer ovo sve ne vodi ničemu. Nekako, posle svih ovih odluka sam sport i segment sporta koji se zove košarka je izgubio smisao. Odigraćemo do kraja, pa šta bude bude.

Osvrnuo se kratko Čović i na sukob između Evrolige i FIBA koji traje već godinama.

- Mislim da će se evropska takmičenja svesti na jedno. Na osnovu iskustva koje imamo od nekoliko sezona unazad, preveliko je opterećenje za igrače. I ono što je takođe jako važno, nismo svi ravnopravni. Mi treba u regionalnoj ligi da izginemo, a neki imaju prohodnost šta god uradili. Treba poštovati nacionalna i regionalna takmičenja, koje takođe treba preispitati. Ovo više nije humano. Imali smo haos zvani korona, sada je na to došao novi haos. Ne možete igrati četiri utakmice nedeljno, možemo da igramo svaki dan, ali videćemo kakav će biti kvalitet i koja će biti cena toga. Treće, nešto što ide jako često, a znamo koliko je važno da imate praćenje medija i svega ostalog... Nadam se da to vide i oni koji imaju odgovornost, da se pogleda model fudbala, treba ispoštovati nacionalna prvenstva.

foto: Stefan Stojanović

Predsednik šampiona ABA lige nije želeo da prognozira kako će izgledati Evroliga sledeće sezone.

- Potpuno je nemoguće. Ne znam, bilo je priča o 18 klubova, 20 klubova, 22 kluba... Da će Evroliga ostati pod ingerencija EKA, a da će Evrokup pratiti kombinacije sa FIBA. Neki imaju ugovore vezane za Evrokup. Rano je prognozirati bilo šta. Tu smo da pomognemo idejama i razmišljanjima, ako nas neko pita.

Potom se ponovo osvrnuo na sve što čeka Zvezdu u nastavku sezone.

- Videćemo kakva je šansa. Mi smo našu poziciju na tabeli napravili na osnovu rezultata. U ovoj sezoni specifičnoj sa koronom, moglo je da bude i gore. Pokušaćemo da odigramo do kraja najbolje što možemo. Dva važna igrača, Lazić i Kalinić su pod povredama. Pokušavamo da ih vratimo, to je u oblasti medicine. Gledaćemo da bude što pre - zaključio je Nebojša Čović.

Kurir sport