LIGA NEREGULARNA, SUDIJE LOPOVI! Muta Nikolić potpuno POBESNEO, kažnjen je sa 230.000: Treba da ih je sramota, ovo je KATASTROFA

Nikolić je nakon pomenute utakmice koju je Kolubara pobedila rezultatom 66:65 imao žestoke primedbe na suđenje koje je izneo na konferenciji za medije gde je govorio kao nikada do sada.

- Ja ne bih mnogo o košarci da pričam. Nikada nisam komentarisao suđenje, mada su nam uzeli četiri utakmice ove godine. Ne zna se ni ko sudi, ovo su katastrofalne sudije, ovo je strašno. To ne valja za košarku, od strane Veskovića, deljenje tehničkih, njima 28 penala dodeljenih kad nisu mogli da daju koš, a mi smo na kraju nesrećno izgubili za pola koša, promašili smo jedan zicer. Treba neko drugi da se zapita zašto je suđenje ovako loše. Hoće neko da mi kaže da nema iskusnih sudija? Pa ovaj je iskusan sudija, ovaj Vesković. Od početka do kraja su drali i krali za domaću ekipu. O čemu da pričamo dalje - rekao je Nikolić i nastavio:

- Mi smo šutirali penale 12/13, oni 28 od toga pogodili 15, promašili su 13. Sve na silu nešto, ne možeš da igraš. Na početku su nas isekle sudije da je to strašno. Ne može čovek nešto da kaže igračima. Svaki kontakt je bio faul. Hajde da igramo odbojku onda! Znam da ovo nema veze sa kažnjavanjem sudija, ali valjda ima neki kontrolor da pogledaju ovo suđenje i da kažu da je bilo tendeciozno suđenje za domaću ekipu. Što ne kaže to neko? Da se kazne pet utakmica da ne sude ili da se izbace ti lopovi iz lige? Ovo je nama za drugo mesto. Ima tu deset ekipa na drugom mestu, da li je Kraljevo ili ko, ko to namešta više se ne zna. To je loše za košarku, ne može da se igra, neregularna je liga.

Trener Vojvodine je istakao i da je Novi Sad potreban srpskoj košarci.

- Pola lige je otkazalo utakmice, mi nismo otkazali nijednu, sem ovu kada je Beslać bio u reprezentaciji. Nikakvo poštovanje nema reprezentativac, ni bilo koji igrač iz Vojvodine. Ako vam ne treba Novi Sad, daj da izađemo iz lige. Ceo život smo se borili da idemo u velike gradove da igramo košarku i diglo se dosta gradova. Ne mogu sela neka da igraju košarku, mogu, ali ne na visokom nivou. Kako sam ljut na suđenje, a nikad se nisam bunio? Nikad u životu nisam dao ovakvu izjavu. Ali ovo je katastrofalno, ljudi. Nemam šta drugo da vam kažem, neka se neko drugi pozabavi tim.

Na kraju se Muta Nikolić osvrnuo i na sudiju Veskovića i na dve tehničke greške koje je dobio.

- Dve tehničke, zašto sam ja dobio tehničku? Okrenuo se prema igraču i rekao mu "vidi ovo", on mi sa 30 metara daje tehničku. Njemu nisam ništa ni rekao, to je sve namerno. Pa izbacivanje napolje... Nešto sam uradio u košarci ja, a ne da me potcenjuju i šikaniraju ovde. Ko su oni? Što nas ne puste da igramo košarku, nego imamo tendenciozno suđenje, svako svakog namešta po celoj ligi. Ovo je neregularna liga. Treba da im je na čast i da ih je sramota - poručio je Miroslav Nikolić posle poraza od Kolubare.

Kurir sport