SRBIJA MOŽE DA ODAHNE! PEŠIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI Jokić želi da igra za reprezentaciju! A onda šokirao javnost izjavom o Kaliniću

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je da Nikola Jokić želi da igra za reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Pešić je otkrio detalje razgovora sa jednim od najboljih košarkaša u NBA koji se nalazi pred potpisivanjem supermaks ugovora sa Denverom.

- Imam sve informacije, pa ja sam trener reprezentacije. On želi da igra, ja se nadam da će da igra. Pitao sam ga kao što vas pitam. Isto kao što sam Teodosića pitao, on je rekao, ne postavlja se pitanje da li ja želim, hajde da vidimo kakav je program, šta ja mogu a šta ne mogu. Mi moramo da ponudimo program koji će nam omogućiti da pobedimo - rekao je Pešić gostujući na N1.

Pešić je otkrio i koji igrač mu je najbitniji u reprezentaciji.

- Gde god da odem prvo me pitaju o Jokiću. Onda ja kažem: Jokić? Pa na njega uopšte i ne računamo. Onda oni kažu: Vidi ovu budalu. Meni to ne smeta, to je standardno pitanje, da li će Jokić da igra ili neće da igra. Mnogo je važno da se zna da jedan igrač ne pobeđuje. Ali jedan igrač može da rasturi kompletnu grupu. Ja ne kažem da će Jokić da rasturi jednu grupu. On je krasan mladić, vaspitan, posvećen svojoj košarci. Važno je i drugo pitanje, da li će ostali da igraju. Košarka je kolektivni sport. Niko me do sada nije pitao da li će Kalinić da igra. Šta mislite kako se Kalinić oseća? A meni je Kalinić najvažniji igrač u reprezentaciji. Direktno vam kažem, Kalinić mi je najvažniji igrač u reprezentaciji. Kao što mi je bio Gurović. Kakav Bodiroga, Stojaković, Divac... fantastični igrači, ne moram da pričam o njima, ili o Bogdanoviću ili Jokiću. Za mene je najvažniji Kalinić. On mi drži grupu, drži ekipu, on je svuda na terenu. On je sada napredovao. Da ga ne hvalim previše, da ne ispadne da mu se udvaram. Moj je posao da motivišem igrače, da znaju gde dolaze i sa kim će da rade - poručio je Svetislav Pešić.

Srbija je na Evropskom prvenstvu u grupi sa Češkom, Poljkom, Finskom, a ta faza se igra u septembru u Pragu.

Kurir sport

Bonus video:

03:11 JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Razbili mu glavu, a on se vratio na teren i IZDOMINIRAO