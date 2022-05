PALA BRUTALNA PROZIVKA! Pešić: Ne može o tome da odlučuje POLUNAUČENI predstavnik vrhunskog kluba koji nikada košarku nije igrao!

Selektor reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, bez dlake na jeziku govorio je o interesima srpske košarke.

Pešić je zabrinut jer u Srbiji trenutno ne postoji prioritet reprezentacije.

"Nigde se ne postavlja pitanje: 'A šta ćemo sa reprezentacijom?'" rekao je Pešić gostujući na N1.

Na pitanje novinara da li ima izgleda da se to promeni sada kada su se vrhunski stručnjaci poput njega i Željka Obradovića vratili u srpsku košarku, Pešić je dao izuzetno zanimljiv odgovor.

"Znate kako ja bih baš voleo da se to desi. Da na tom sastanku bude gospodin Čović, gospodin Savić, Radonjić, Željko i da malo diskutujemo o tim stvarima. Da oni koji su kompetentni govore o interesima srpske košarke. To su ljudi koji su moji partneri kada je reč o sadošnjosti i budućnosti srpske košarke, a ne neki tamo polunaučeni predstavnik vrhunskog kluba koji nikada košarku nije igrao, što ne znači da ne može da radi u nekom marketingu ili da pomaže svoj klub, to je sve lepo... Ali gospodine, odakle ti dolaziš?" odbrusio je Pešić.

Istaknuti košarkaški stručnjak objašnjava zašto je Košarkaška liga Srbije bitna za našu košarku.

"Želim da kažem da postojanje ABA 2 lige nije u interesu srpske košarke. Jedini interes je uređenje Košarkaške lige Srbije. Otvaranje mogućnosti našim mladim momcima da mogu svoj talenat da pretvore u kvalitet. Gde? Pa naravno u Košarkaškoj ligi Srbije."

Pešić smatra da je pravi nonsens to što klubovi koji žive od državnog novca donose odluke koje nisu u interesu naše košarke

"U Španiji i Nemačkoj je privatni kapital u klubovima. Oni sopstvenim aktivnostima i privatnim kapitalom obezbeđuju budžet za njihov razvoj. Šta se kod nas dešava? Pa nijedan klub u državi ne može da egzistira bez lokalnih zajednica i bez sredstava države. Čijim vi parama određujete kako će se razvijati košarka u Srbiji?" postavlja pitanje Kari.

Kurir sport