ZVUČI NEVEROVATNO! SELEKTOR PEŠIĆ NE ZNA KADA ĆE POČETI PRIPREME Za to ima dobar razlog: Čekam poštu, da mi golub pismonoša donese

Pešić je rekao da je glavno razlog za to činjenica da se ne zna kada će se završiti Košarkaška liga Srbije.

- Mi ne znamo ni kad počinjemo sa pripremama. Ne znam kada će se reprezentacija okupiti. Ne znamo kada će se Košarkaška liga Srbije završiti. Evo, bio sam u Savezu i na stepenicama sreo gospodina Aleksandra Grujina, direktora Košarkaške lige Srbije. Kažem mu da je ABA liga napravila kalendar takmičenja. A kad ga pitam za KLS, on mi kaže: Bićete obavešteni. Kao da je on poštar, a ja primam poštu. U sred Saveza! Selektor državne reprezentacije, a on mi kaže "Bićete obavešteni". Ne pita on mene, kako vi mislite da to rešimo, imate li neki predlog, nego "bićete obavešteni". U žurni je čovek jer je imao promociju KLS. Nadam se da će naći vremena. Zvuči neverovatno. Čekam poštu, da mi onaj golub pismonoša donese - rekao je Pešić.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Srbiju u septembru očekuje učešće na Evropskom prvenstvu, kao i drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

