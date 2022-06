MORBIDNE PRETNJE NAVIJAČA ZVEZDE ZAPREPASTILE SRBIJU Gospodo, nećete živi izaći iz hale! Trifunović više nije vlasnik svog života!

Košarkaški klub Partizan podneo je krivične prijave protiv korisnika Tvitera koji su pred odlučujući meč finalne serije ABA lige uputili jezive pretnje smrću košarkašima kluba iz Humske na ovoj društvenoj mreži.

Na udaru su se našli Uroš Trifunović, Kevin Panter i Matijas Lesor.

Trifunović je razbesneo navijače Zvezde svojim nesportskim potezom u finišu četvrte utakmice finalne serije, kada je nakon koša isprovocirao trenera crveno-belih Dejana Radonjića. Njegov neprimeren potez privukao je veliku pažnju javnosti. Obradović se odmah izvinio kolegi, a kasnije je naterao i Trifunovića da isto to učini.

Međutim, navijači Zvezde mu nisu oprostili.

"Majmun je večeras završio svoju karijeru. On toga nije svestan, ali će mu uskoro sve biti jasno. I ne samo to... On više nije vlasnik svog života. I to će mu biti jasno, uskoro", napisao je jedan navijač.

foto: Printscreen

Jedan fan crveno-belih poručio je igračima Partizana da neće živi napustiti dvoranu ako pobede večeras.

"Nećete živi izaći iz hale gospodo. Ni igrači, ni sudije koji su u kombinaciji doveli do ovakve atmosfere. Pokazivati kur*eve bez kazne, možda može u Americi. Naravno postoji i opcija da vas dobijemo i da svi mirno odete kući", navodi se u drugoj pretećoj poruci koja je osvanula na Tviteru.

foto: Printscreen

Partizan je uputio molbu nadležnim oraganima da hitno reaguju jer postoji osnovana sumnja da će lica koja su uputila morbidne pretnje večras biti u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Podsetimo, odlučujući peti meč finalne serije na programu je večeras od 20 časova, domaćin je Crvena zvezda.

Kurir sport