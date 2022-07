ZAR JE KULT REPREZENTACIJE TOLIKO OTIŠAO U K**AC?! Moka u neverici zbog DEBAKLA Srbije: Da sam imao televizor - RAZBIO BIH GA!

Iako je klupska sezona završena, Srbija je protiv Letonije i Belgije igrala bez najboljih igrača koji su tokom sezone imali opravdanje da se ne pojave na okupljanjima nacionalnog tima.

Uz podršku dvojca iz NBA lige (Nemanja Bjelica i Boban Marjanović) koji nije opravdao očekivanja, ekipa selektora Svetislava Pešića je doživela debakl.

Navijači su ljuti i razočarani, a legendarni košarkaš i trener, Zoran Slavnić, ne razume zašto "orlovi" nisu igrali u jačem sastavu.

- Ne znam odakle da krenem... Imam tri pitanja. Gde su Teodosić, Micić i Kalinić? Zar je moguće da nijedan novinar ne pita? Još dva NBA igrača, to je pet. Najvažniji igrači Zvezde i Partizana Koprivica, Avramović, Davidovac, Dobrić... Čekaj, ne razumem, je l' stvarno nemamo sastav da ovu nesrećnu Belgiju izujemo? Ko to greši? Ko to određuje sastav - zapitao se u razgovoru za Kurir Moka Slavnić.

Legenda srpske košarke je nedavno doživela ozbiljnu povredu kuka zbog koje boravi u bolnici, pa je zbog toga bio sprečen da odgleda duel "orlova" protiv Belgije.

- Ne vraćajući se uopšte u naše doba, zar je kult reprezentacije toliko otišao u k**ac? Ko to da spašava? Angažovanost, borba, želja. Vodiš 11 razlike u poslednjoj četvrtini... sreća što nisam imao televizor u bolnici jer bih ga razbio. Ne želim nikoga ni da optužujem, ali ovo više nema smisla.

foto: Starsport©

Slavnić je 2007. godine postao selektor, a zbog brojnih otkaza je na Evropsko prvenstvo morao da povede devet debitanata sa kojima nije uspeo da ostvari dobar rezultat. Nakon mečeva odigranih u Rigi i Nišu, Moka je ubeđen da postoji veliki problem u srpskoj košarci.

- Šta treba, ponovo da se vratim da vas počistim? Pešić je moj drug, generacija. Nisam mogao da gledam utakmicu pa zaista ne mogu da kažem nešto o njemu. Ali ne mogu da verujem... Postoje neka druga pitanja. I mene su počistili, zato sada mogu da kažem ovo i da budem objektivan. Alo, o čemu se radi? Ko to jaše našom košarkom? I vi novinari, niko da pita "gde su svi igrači?". Jokić da odigra dve utakmice i da završimo posao. Tako da ništa više ne razumem - zaključio je legendarni Slavnić za Kurir.

Nemoguća misija - "Orlovi" će teško na SP

Srbija će u narednoj rundi kvalifikacija igrati po dve utakmice protiv Grčke, Turske i Velike Britanije, a sa učinkom od jedne pobede i tri poraza, moraće da pobeđuje rivale i da u isto vreme prati rezultate drugih mečeva. Prvi mečevi protiv Grčke i Turske igraće se krajem avgusta.

- Bićemo jaki sa Jokićem i Bogdanovićem ako bude igrao. Ne želim da ih opterećujem jer ni moje igrače niko nije opterećivao, ali u ovaj sastav i ovo kako igraju - ne verujem - bio je kratak Slavnić.

Nismo se jedini obrukali: Hrvati ne znaju šta rade Za razliku od Srbije, Hrvatska je ostala i bez minimalnih šansi za odlazak na Mundobasket, a Slavniću nije jasno kako su komšije u Rijeci izgubile od Finske. - Gledao sam zadnje minute. Čista pobeda Hrvatske, na kraju dobije Finska zato što Hrvati ne znaju šta rade. Igrali su im najbolji igrači Bogdanović, Zubac i Hezonja. Pa zar može neko da me ubedi da je Finska jača od Hrvatske i da je Belgija jača od Srbije? Nemojmo se za**avati - zapitao se Moka.

Kurir sport/A.K.