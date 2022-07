LASO DEMANTOVAO ZVEZDU I ČOVIĆA: Baš sam iznenađen, predsednika tog kluba ni ne poznajem!

Zvezda je po završetku sezone ostala bez trenera, pošto uprkos obostranoj želji nije došlo do produžetka saradnje sa Dejanom Radonjićem, koji je u međuvremenu preuzeo Panatinaikos.

Madridski Real je Lasu pre desetak dana uručio otkaz zbog zdravstvenih problema i za novog trenera imenovao Ćusa Matea.

Trofejni stručnjak je u finišu prošle sezone doživeo infarkt, zbog čega se dovela u pitanje njegova budućnost u ‘kraljevskom klubu’. Iako se pojavila informacija da bi on mogao da pauzira godinu dana, iz Reala su se odlučili za drastičnije mere i kraj saradnje, uz naglasak na njegovo zdravstveno stanje, iako je Lasov lekar rekao da ne postoji prepreka da on nastavi da se bavi svojim poslom.

foto: EPA/JuanJo Martin/@starsport

Na Skupštini kluba sa Malog Kalemegdana prvi čovek ‘crveno-belih’ Nebojša Čović rekao je da je pokušano da se stupi u kontakt sa Lasom kada je postalo poznato da on više neće voditi madridski Real.

Još prošle nedelje, iz tima španskog stručnjaka su demantovali bilo kakav kontakt, a i sam Laso je istakao to isto pošto se prvi put oglasio u javnosti otkako je napustio ‘kraljevski klub’.

“Gajim veliko poštovanje prema Crvenoj zvezdi kao klubu i timu, ali ne poznajem predsednika. Bio sam veoma iznenađen kada sam čuo da su pričali o meni jer nisam imao nikakav kontakt sa njima. Moja reakcija je bila više od samog iznenađenja. Kada sam se malo raspitao, jer sam pomislio da su možda razgovarali sa mojim menadžerom, on je bio jednako iznenađen kao ja. Zapravo, nekoliko dana kasnije, i sam predsednik je to negirao. Ako se moje ime pojavi, to će biti zbog toga što sam radio dobar posao, a siguran sam da bi svakom profesionalcu to bilo drago”, rekao je Laso.

Laso je na klupi Reala bio od 2011. godine, a od tada je ‘kraljevski klub’ osvojio dve titule u Evroligi i šest u španskom prvenstvu, uz šest trofeja u Kupu kralja.

