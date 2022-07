KALINIĆ OTVORIO DUŠU: Nekada sam odrađivao PRLJAV POSAO! Radio sam na mnogim detaljima da bi postao KOMPLETAN IGRAČ

Nikola Kalinić je neko od koga u Barseloni očekuju mnogo. Srpski košarkaš planiran je da bude jedan od vođa tima koji ima zadatak da se vrati na vrh košarkaške Evrope.

Veoma zanimljiv intervju dao je Kalinić zvaničnoj klupskoj televiziji "Barca TV".

Za početak - saradnja sa Jasikevičijusom.

- Šarunas je veliko ime u evropskoj košarci. Stvari koje je uradio kao igrač i kao trener su neverovatne. Imam veliko poštovanje prema njemu. Igrao sam nekoliko puta protiv timova koje je on trenirao, razgovarali smo nekoliko puta i imamo dobar odnos. Znam da je perfekcionista i da je temperamentan, ali to je sve u službi tima. Ono što sam video igrajući protiv timova koje on trenira, Šaras zahteva koncentraciju i veliki rad. Mislim da ću nastaviti da napredujem kod njega i kao igrač i kao osoba - počeo je priču Kalinić.

🗣️ Nikola Kalinic: "Ahora soy un jugador más completo" 📺 Los detalles de la entrevista del nuevo fichaje azulgrana en Barça TV 👇https://t.co/aeycdxyVvD — Barça Basket (@FCBbasket) July 27, 2022

Kalinić je primer igrača koji konstantno napreduje u karijeri.

- Košarka je moj alterego. Uvek pokušavam da ostavim sve na parketu. Uživam dok igram. Ovaj sport mi je doneo mnogo toga dobro, uspomena, prijatelja, novca... Dokle god budem osećao ljubav, nastaviću da igram. Nekada sam bio igrač koji je više igrao u reketu, odrađivao sam "prljav posao", borio sam se za skok, ali sada sam dosta napredovao kada je u pitanju napadački arsenal. Mnogo sam radio na tim detaljima i mislim da sam kompletniji igrač.

Pričao je srpski as i o uzorima:

- Košarku sam zavoleo gledajući reprezentaciju Jugoslavije sa igračima kao što su Predrag Stojaković i Vladimir Radmanović. Mnogo je klinaca u Srbiji krenulo sa košarkom posle Indijanapolisa 2002. godine. Mene su lično najviše inspirisali Predrag Stojaković i Milan Gurović. Obožavao sam njihovu energiju i lakoću sa kojom su postizali poene. Pokušavam da idem njihovim putem.

Kurir sport / Barca TV