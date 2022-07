KAKAV OPROŠTAJ OD ZVEZDE: Kalinić stavio SPEKTAKULARNU fotografiju i napisao poruku koja je oduševila DELIJE!

Nikola Kalinić oprostio se od svih navijača Crvene zvezde objavom na Instagramu:

- Nešto tražim idealne slike, kolaže i ostalo... Ovo je to, to je to. Hvala vam svima i vidimo se sledećeg puta - napisao je Kalinić i priložio potpuno spektakularnu fotku:

Ovo "sledećeg puta" zagolicalo je maštu navijača koji su odmah počeli da komentarišu da jedva čekaju povratak sjajnog košarkaša na Mali Kalemegdan.

Kalinić je potpisao dvogodišnji ugovor sa Barselonom vredan 2,6 miliona evra. Imao je čak i finansijski unosniju ponudu Zvezde, ali je želeo da nastavi karijeru u španskom velikanu.