OTKRIVENO ZBOG ČEGA JE PEŠIĆ ISKLJUČIO TEODOSIĆA IZ REPREZENTACIJE! Sportski stručnjaci ispričali šta se dešavalo iza kulisa ŠOK!

Odluku za isključenje Teodosića iz tima doneo je selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić i to pet dana nakon što su počele pripreme reprezentativaca u kojima je učestvovao i dugogodišnji plejmejker Teodosić.

O razlozima niko zvanično nije govorio, a nezvanične informacije su da je "Pešić rekao da se Teodosić ne uklapa u koncepciju tima".

foto: kURIR TELEVIZIJA

Anđus je podržao odluku Pešića i naveo da je Teodosić isključivo iz košarkaških razloga isključen iz reprezentacije.

- Ovde se radi o tome da li treba da igra za reprezentaciju ili ne treba. Ovde se radi o velikim sportskim imenima, meni je najlakše da kažem da Teodosić ne treba da igra za reprezentaciju, ali to nije cela priča. Ako pričamo o samoj odluci, bliži sam uverenju da je Pešić njega isključivo iz košarkaških razloga isključio iz reprezentacije. Druga stvar je način na koji je odstranjen, potom misterija što je odstranjen, potom odluka Pešića. Lično mislim da Teodosić ne treba da igra za reprezentaciju već duže vreme i podržavam Pešića u toj odluci. Namerno prećutkujem neke stvari, a dosta stvari znam. Da se nešto desilo, jasno je, jer što bi bio odstranjen nakon 5 dana priprema. Imamo primera da je trener u drugom planu kada je veliki as u pitanju. Imamo sada i preispitivanje ko je član koje stranke, ovde je u pitanju parapolitička pozadina. Mi smo katastrofalno odigrali kvalifikacije, mi sada moramo da pobedimo sve žive zbog loših rezultata - izjavio je Anđus i dodao da će Teodosić ostati zauvek legenda srpske košarke.

07:18 OTKRIVENO ZBOG ČEGA JE PEŠIĆ ISKLJUČIO TEODOSIĆA IZ REPREZENTACIJE! Sportski stručnjaci ispričali šta se dešavalo iza kulisa

Bjelinić ističe da je jako loše što se selektor još uvek nije oglasio povodom ovde odluke i dodao da smatra da je jedan od razloga za isključenje kapitena iz reprezentacije to što Teodosić nije ispoštovao dogovorene stvari.

- Postoje još neke stvari koje su pozadina odluke. Pešić da je hteo da odstrani Teodosića on je to mogao još ranije da uradi, da on ne dolazi na pripreme. Potpuno je jasno da nakon 5 dana nekoga izbaciti iz priprema, moralo je nešto da se desi. Teodosić i Micić, njih dvojica nisu dobar par, to smo videli na kvalifikacijama. Druga stvar mislim da Teodosić nije ispoštovao stvari koje su dogovorene. On kao kapiten mora biti primer svima, to su neke stvari koje su pozadina svega ovoga. Nije mi jasno zbog čega se selektor nije oglasio, ćutanje je jako loše i pogubno po tim. Teodosić je zaista legenda košarke, ali jedno je 2017. godina a drugo 2022. - rekao je Bjelinić.

foto: kURIR TELEVIZIJA

MARKO KEŠELJ, KOŠARKAŠ Teodosić nije zaslužio da bude isključen sa prvenstva, verujem da će se selektor Pešić oglasiti - Jako me je iznenadila ova odluka, Pešić je bio moj trener i imam ogromno poštovanje prema njemu, a Miloš mi je drugar. Iznenadila me je odluka da kapiten neće nastupati. Ovo ne treba da se pretvori u rijaliti program, verujem da će i selektor Pešić oglasiti. Mislim da jedan takav igrač i čovek koji je toliko uradio za našu košarku možda nije zaslužio da na takav način bude uklonjen sa spiska. Eto to jedino. Svi koji igramo košarku znamo da je reč trenera uvek poslednja, ali žao mi je što je Teodosić na ovaj način završio svoju karijeru u reprezentaciji. Teodosić nije zaslužio da bude isključen sa prvenstva - rekao je Kešelj u svom video uključenju u emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji. 03:31 MARKO KEŠELJ: Teodosić nije zaslužio da bude isključen sa prvenstva, verujem da će se selektor Pešić oglasiti

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:25 NAJSTARIJI ŽIVI KOŠARKAŠ U SRBIJI NAPUNIO 100 GODINA: Počeo je da igra u zarobljeništvu 1942. godine KORAĆ MU BIO GLAVNI UČENIK