KADA MI JE MIŠKO TO REKAO RAZBIO SAM TELEFON O ZID! Zvezda Reala otkrio DETALJE transfera: Mislim se - ovaj me šalje u drugu ligu!

Miško Ražnatović, čuveni košarkaški menadžer sinonim je za uspeh u svojoj branši, a jedan u nizu njegovih zadovoljnih klijenata Džanan Musa, govorio je o Srbinu u podkastu "Inkubator".

Zvezda košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine podelila je jednu zanimljivu priču - otkrio je kako je prošle sezone završio u klubu za koji nikada nije čuo.

"Španska liga je primamljiva kad te zovu Real, Barselona, Baskonija... Ja sam sa Efeson završio u julu i vest me je šokirala i ceo odmor mi je bio pod tenzijom. Hoće li biti klub, odgovarajući, hoće li opet poraz u mojoj karijeri. Miško me zove i kaže imam sjajnu opciju. Ja sad očekujem neku Evroligu, a on mi govori - ideš u Lugo. Rekao mi je to dobra stvar za mene. Gledam telefon i ne verujem šta se dešava. Pratim sport i pratim sve lige i nisam znao gde je Lugo. Govori mi da je to prava opcija i kad sam to čuo razbio sam telefon o zid", prisetio se Džanan Musa događaja od prošlog leta u "Podkast Inkubatoru", pošto je kao i svaki košarkaš njegovog talenta očekivao znatno zvučniji klub.

Kasnije se ispostavilo da je to bio dobar potez jer je tokom sezone u ACB ligi prosečno beležio 20,1 poen po meču, a imao je indeks korisnosti od 23,1 - najbolji u čitavom takmičenju.

"Kad sam uzeo drugi telefon, pogledao sam malo i video sam da ne postoji klub Lugo na tabeli. Gledam i mislim se - ovaj me šalje u drugu ligu. Onda mi je objasnio da su ušli u ACB ligu i javio mi se istog dana Jasmin Repeša u Fortitudu, to mi je bilo primamljivije, ali posle toga me je zvao čovek iz Breogana i objasnio koliko je to jaka liga. Rekao mi je da će me dobra sezona izbaciti u najbolje klubove i to se i desilo".

Miško Ražnatović je taj transfer opisao kao "masterpis", pošto se vrlo brzo pokazalo da je svom klijentu preporodio karijeru za samo godinu dana...

"To je razlika između mene i drugih. Retko ko bi imao hrabrosti da igrača koji je tri godine igrao NBA ligu i koji je pun temperamenta da ga iz Netsa, preko Efesa pošalje u Lugo. Mene pita šta je Lugo? Ja mu objašnjavam da je to novi prvoligaš u Španiji bez ikakve reputacije. Ali, ubedio sam ga da je to dobro za njega i predvideo sam da će situacija u tom timu da se odigra, mada je tamo bio moj trener i šest igrača", ispričao je Ražnatović u istom podkastu, ali pre nego što će Musa potpisati ugovor sa Real Madridom kao MVP sezone u Španiji.

