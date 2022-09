SRBIJA JE I DALJE BOLNA RANA, ALI ZVEZDA LEČI SVE! Nedović: Nerealno je da sam se vratio kući! Neuspeh na EP nas je sve pogodio!

Košmarnu jesen imao je Nemanja Nedović sa srpskom košarkaškom reprezentacijom na EP. Sada se iskusni šuter pridružio saigračima na pripremama Crvene zvezde pred novu sezonu.

Dete crveno-belih koji se više od jedne decenije vratio u matični klub, jedva čeka da počne sezona i okršaji u Evroligi i ABA ligi.

- Odradio sam svoj plan oporavka dok je ekipa bila u Turskoj. Lagano ću da se uvodim u rad. Mogao sam ja i ranije da počnem, ali nije bilo potrebe za žurbom. Ne treba meni puno, ja sam već bio u trenažnom procesu sa reprezentacijom. Ako mogu da kažem, biću top za prvo kolo - rekao je Nedović novinarima i dodao:

- Nerealan je osećaj ponovi biti u Zvezdi. Sada kada sam prilazio, vratila su se sećanja. I dalje nisam svestan da sam tu. Kada prvi put istrčao pred navijače i budem odigrao prve minute, verovatno ću postati svestan. Ja kao da još čekam trenutak kada ću otići u inostranstvo. Nerealno je, ali naviknuću se.

Neizbežna tema bila je i srpska košarkaška reprezentacija i neuspeh na EP. Na pitanje ima li umora, dao je sledeći odgovor.

- Više psihičkog i emotivnog, nego fizičkog. Sve što se dešavalo na Evropskom prvenstvu nas je emotivno ispraznilo. Bio sam deo ekipe 2015. kada smo protiv Litvanije ostali bez finala, ali sada je bilo gore i vidim po drugim igračima da nas je sve pogodilo i da su svi psihički bili ispražnjeni posle ovog prvenstva.

Imao je na EP i povredu koja ga je odvojila od terena posle meča sa Izraelom.

- Da nisam otišao na to, ja bih izludeo u Pragu, da nisam radio ništa i samo sedeo u hotelu. Išao sam na tretman i to je bilo ohrabrujuće i bilo mi je rečeno da ću moći da igram u polufinalu da sam hteo da forsiram. Nažalost, nije bilo potrebe za tim, ali taj tretman će mi dobro doći svakako

Nemanja Nedović biće lider u novoj ekipi Crvene zvezde.

- Mislim da imam dovoljno iskustva da budem vođa. Pripremam se u glavi za to. Znam da to ovde nije lako i sve to sam uzeo u obzir kada sam odlučio da se vratim. Mislim da sam dovoljno zreo za sve to i jedva čekam.

Sa novim trenerom Vladom Jovanović Crvena zvezda bi trebalo da igraju ofanzivniju košarku, za razliku od prethodnih sezona.

- Vidim dosta slobode u igri i mislim da je to isplanirano u odnosu na ekipu koju trener ima. Mi stariji ćemo mu pomoći, jer je mlad trener i prvi put će biti u ovako bitnoj ulozi. Zajedničkim snagama moramo svi da radimo ka istom cilju - ocenio je Nedović.

