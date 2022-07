VOLELI SU SE KAO BRAĆA, A SADA ĆE BITI LJUTI RIVALI! Papapetru o Nedoviću: Zvezda i Partizan neće pokvariti naš odnos!

Nemanja Nedović i Joanis Papapetru igrali su prethodne dve sezone zajedno za grčki Panatinaikos. Ove godine biće na suprotstavljenim stranama i to u Beogradu, u Srbiji.

foto: Starsport

Nemanja Nedović pojačao je KK Crvena zvezda, dok je Joanis Papapetru postao uzdanica Partizana. O tome kako će novi rivalitet uticati na njihovo prijateljstvo rođeno pre dve godine u Atini pričao je grčki košarkaš.

- Imam sjajan odnos sa Nedovićem. Volim ga kao osobu i kao igrača. Kada je došlo vreme da Nedović ode u Zvezdu, bio sam tužan, jer u tom trenutku nisam znao da napuštam Panatinaikos. Ali, kada sam shvatio da dolazim u Partizan, da ćemo biti u istom gradu, bio sam srećan - otkrio je Papapetru u razgovoru za "Politiku".

foto: EPA

Čim se saznalo da će Joanis Papapetru igrati za Partizan, među prvima koji mu se javio bio je upravo Nemanja Nedović.

- Odmah me je pozvao, rekao mi je da je srećan zbog mene. Nedović je jedan od najboljih saigrača sa kojima sam bio. Prijatelj sam sa njim i njegovom suprugom. Pričali smo. Svestan sam da nećemo biti prijatelji na terenu, znam kako to funkcioniše. Ali, to neće pokvariti naš odnos - zaključio je grčki košarkaš.

Kurir sport