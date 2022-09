TRANSFORMACIJA! SRBIN SE OZBILJNO "NAGRUVAO": Pokuševski vredno radio čitavog leta, nabacio 10 KILOGRAMA pred novu NBA sezonu!

Košarkaš Oklahome Aleksej Pokuševski tokom leta je vredno radio na individulanom planu.

Glavni cilj mu je bio da postane jači i brži, da nabaci masu kako bi mogao fizički da parira protivnicima na terenu.

Pokuševski je nabacio 10-ak kilograma, trenutno ima oko 95 kg i jasno je da je napredovao u tom segmentu.

"Mnogo sam trenira, povećao sam masu, a to je i bio cilj. Mislim da sam bolji i da ću to pokazati ove sezone", rekao je srpski as.

Iako ima tek 20 godina i jedan je od najmlađih igrača u ligi, Pokuševski ulazi u treću godinu ugovora i moraće da se dokaže na terenu kako bi dobio novu ponudu od kluba narednog leta.

foto: Profimedia

Najveća prepreka na njegovom putu je bila njegova vitka građa. Sada je to poboljšao i spreman je za izazove koji ga očekuju.

"Želim da budem snažniji, pre svega u odbrani, da mogu da čuvam igrače na različitim pozicijama, a u napadu da budem efikasan", rekao je Poku.

Prošle sezone Srbin je prosečno beležio 7,6 poena i 5,2 skoka po meču.

Kurir sport/Forbes