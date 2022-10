JOVANOVIĆ POSLE PORAZA ZVEZDE OD PANATINAIKOSA: Koštale nas glupe greške

Vladimir Jovanović, trener Crvene zvezde, rekao je posle poraza njegove ekipe od Panatinaikosa, da su ih glupe greške u finišu skupo koštale.

- Imali smo pet razlike i loptu, promašili smo neki šut, izgubili neke lopte koje nismo smeli. Napravili smo neke glupe greške i dali smo im šansu da poentiraju iz kontranapada. Imali su taj ofanzivni skok koji je možda presudio. Opet smo mi imali šut za pobedu na minus dva, imali penale za nerešeno. Kada je to tako onda nismo ni zaslužili. Te dve izgubljene lopte na kraju su odlučili. Imali smo velikih problema sa povređenim igračima i to se odrazilo. Falio nam je igrač koji može da stane na loptu, plejmejker. Verovali smo u igrače na terenu, da mogu da pronađu put do koša koji bi verovatno odlučio - rekao je Jovanović.

Zvezda ima težak raspored na startu sezone, pet gostovanja u sedam kola u Evroligi, a dodatni problem je i povreda nekoliko igrača.

- Bez Markovića i Nedovića smo vodili +5 na dva minuta, izgubili na jednu loptu, tako da možemo. Imali smo i derbi u ABA ligi gde smo igrali bez tri igrača i našli smo način da pobedimo. Danas nažalost nismo, značilo bi nama, značilo bi i publici kojoj se i dalje zahvaljujem na sjajnoj podršci", kazao je Jovanović.

Vladimir Jovanović nije želeo da komentariše situaciju oko Luke Vildoze. Crvena zvezda je objavila da je dovela argentinskog plejmejkera, a kasnije se oglasila Baskonija koja je poručila da je Vildoza i dalje njen igrač.

Kurir sport