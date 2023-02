UŽIVO, ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli u Litvaniji jure novu pobedu, ova utakmica za Parni valjak je od velike važnosti!

Košarkaši Partizana večeras gostuju litvanskom Žalgirisu, u okviru 23. kola Evrolige, a meč počinje u 19 sati.

Uživo,

Žalgiris - Partizan: 19 sati

Uoči meča:

Pomenuti klubovi sastali su se u petom kolu Evrolige, kada su crno-beli na domaćem terenu u Štark areni slavili rezultatom 87:76.

Trener Partizana Željko Obradović je svestan da Žalgiris mnogo bolje igra na svom terenu.

- Činjenica je da Žalgiris igra mnogo bolje na svom terenu. Procenti šuta su im skoro za 10 procenata veći nego u gostima, takođe i broj skokova… Igraju sa visokom postavom, igraju sa igračima na poziciji dva i tri koji su dominantni, koji pokušavaju da igraju na donjem postu. Imaju Šmitsa koji je takođe tu veoma dobar. Uz probleme koje su imali sa povredama oni pronalaze rešenja jer ti igrači mogu da igraju na razlitičim pozicijama. Plus Ulanovas, koji je na donjem postu skoro svim timovima u Evroligi pravio probleme i Lekavičijus, kao neko ko pokreće ritam, ko ulazi sa klupe, izuzetno brz igrač. To su najbitnije stvari o kojima razmišljamo u pripremi ove utakmice - rekao je trener crno-belih.

Centar Partizana Matijas Lesor istakao je da je njegov tim u dobrom momentu.

- Biće to teška utakmica. Igraju kod kuće i tamo su drugačiji tim u odnosu na gostovanja. Pre mesec dana smo bili bez šansi za plej-of, a sada se priča o ključnoj utakmici. To vam govori kako stvari mogu da odu u bilo kom pravcu. Ključna utakmica... Svaka utakmica je ključna utakmica. Mi ćemo pokušati da dobijemo utakmicu, ali niko ne može da kaže koja će biti odlučujuća, a koja neće. Ovo je zapravo samo još jedna utakmica u kojoj hoćemo da pobedimo. Naš stav je da igramo utakmicu po utakmicu. Pobedu u prethodnoj smo ostavili iza nas, potrudićemo se da zapamtimo dobre stvari koje smo radili u njoj. Trenutno igramo dobro, imamo dobru energiju i fokus. Ako to ne radiš, neće biti ni velikih pobeda - završio je snažni centar.

