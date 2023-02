ŽESTOK UDARAC ZA AKTUELNOG ŠAMPIONA! Kari povredio koleno, čeka ga pauza!

Košarkaš Golden Stejta Stef Kari odsustvovaće sa terena zbog povrede kolena, saopštio je danas aktuelni šampion NBA lige.

Kari se povredio u noći između subote i nedelje, kada se pri kraju treće četvrtine sudario sa igračem Dalasa Mekinlijem Rajtom. Golden stejt je tu utakmicu rešio u svoju korist rezultatom 119:113.

Trener Golden stejta Stiv Ker rekao je da su vesti mogle biti gore posle magnetske rezonance.

"Mislim da je najvažnije da će on biti van terena neko vreme. Ponovo ćemo proceniti za nekoliko dana. A dobra vest je da će se vratiti. Ne znamo tačno kada, ali to nije povreda zbog koje će izostati celu sezonu. Vratiće se ove sezone i nadamo se što pre", rekao je on.

Kari, najkorisniji igrač prošlogodišnjeg finala NBA lige, ranije je izabran za startera na Ol-star meču, koji je na programu 19. februara u Solt Lejk Sitiju.

Kurir sport