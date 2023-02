TO JE NEŠTO TVOJE, OSEĆAŠ TO! Jokić emotivnim rečima o Srbiji ODUŠEVIO AMERIKANCE: Osećaj što sam u reprezentaciji, sa momcima...

Centar Denvera, Nikola Jokić govorio je na Ol star vikendu o nastupu za nacionalni tim.

Jokić je odgovorio na pitanje o utakmici Srbija - Grčka, koja je odigrana u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Naša selekcija je pobedila rezultatom 100:94, a meč je obeležio fantastičan okršaj dvostrukog uzastopnog MVP NBA lige i Janisa Adetokumbe.

"Odlično pitanje. To je najveća hala u Srbiji, puna, a utakmica jako bitna za nas. Bila je jako bitna utakmica za nas, pobedili smo posle produžetka, tako nešto. Baš dobra utakmica", rekao je Jokić i dodao:

"Atmosfera je bila posebna, tako je kada igraš za nacionalni tim. To je drugačije. Kada bi uporedio sa plej-ofom... Zavisi. Imate emocije kada igrate za reprezentaciju. Osećaš to, to je nešto tvoje i ne želiš da odstupiš".

Nakon toga, usledilo je Evropsko prvenstvo. Jokić je bio najbolji igrač Srbije, ali put je završen već u osmini finala porazom od Italije.

"Prošlo leto je bilo jako lepo za mene. Nismo uspeli da ostvarimo zapažen rezultat i nismo pobedili i otišli tamo gde smo želeli. Ali, osećaj što sam u reprezentaciji sa momcima... Zaista imamo odličnu grupu momaka i bio sam srećan što sam proveo leto u reprezentaciji".

Usledilo je i pitanje o nastupu na Svetskom prvenstvu koje se igra ove godine u Indoneziji, Japanu i Filipinima.

"Videćemo od sezone, povreda. Zavisi od toga. Zaista je sada teško reći, ne znam, videćemo", poručio je Jokić.

Podsetimo, Srbiji je potrebna jedna pobeda iz poslednje dve utakmice. Najpre će 24. februara u Atini selekcija Svetislava Pešića igrati protiv Grčke, a onda sledi meč protiv Velike Britanije u Beogradu tri dana kasnije.

