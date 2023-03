ZANIMLJIVA IDEJA OSTOJE MIJAILOVIĆA: Pitao sam Evroligu da igramo na stadionu Partizana!

Partizan igra odličnu sezonu po svom povratku u Evroligu nakon osam godina.

Pored toga što su blizu plasmana u TOP 8 Evrolige, košarkaši Partizana mogu da se pohvale i da su najgledanija ekipa u pomenutom takmičenju!

"Arena" je krcata u skoro svakom meču i prakitčno je postala mala za sve navijače ovog kluba.

Tako je prvi čovek kluba Ostoja Mijailović došao na zanimljivu ideju, malo u šali, a malo i zbilji.

"Pre neki dan sam se čuo sa čovekom iz Evrolige i kroz šalu sam ga pitao, ako dođemo u situaciju da igramo u Top 8, da li postoji u njihovim pravilima da može da se igra utakmica na otvorenom. Palo mi je na pamet da naš montažni parket postavimo na stadion u Humskoj 1 i da tamo odigramo četvrtfinale. Siguran sam da bismo napunili stadion, da bi to bio spektakl. To se, naravno, neće dogoditi, ali kada pogledate koja je potražnja, interesovanje navijača za utakmice" to i nije tako luda ideja.

Smatra da Srbija zaslužuje dva kluba u Evroligi.

"Ako se Evroliga širi na 24 kluba, siguran sam da ima mesta i za Partizan i za Zvezdu. Mislim da bi se time zadovoljiva srpska javnost. Svi mi imamo u familiji navijače i jednog i drugog kluba i ne možemo da se razdvajamo po bojama. Interes srpske košarke je da imamo dva mesta u Evroligi. Sada smo ih dobili sticajem okolnosti, ali smo pokazali Evropi da možemo da funkcionišemo sa dva kluba.

"Dobio sam uvrede naših navijača kada smo primili na derbiju pristalice gostujućeg kluba, ali smo pokazali Evropi da možemo zajedno. Mi smo izgubili kao domaćini, oni su izgubili kao domaćini i svi smo živi izašli iz dvorane. To je za respekt. Mi ne možemo nikad da se volimo, da navijamo jedni za druge, ali minimum poštovanja bi trebalo da postoji. Ta 2025. godina je jako važna za Srbiju i srpsku košarku", kaže Mijailović.

