ZVEZDA SE SELI U ARENU SLEDEĆE SEZONE! Čović zagrmeo: Tražimo iste uslove! Čestitam Partizanu, tamo sam proveo DEVET GODINA!

Prvi čovek KK Crvena zvezda Meridianbet, Nebojša Čović, gostovao je danas u Jutarnjem programu "TV Prva" gde je govorio je o aktuelnoj sezoni crveno-belih.

Predsednik Zvezde dotakao se brojnih tema, a između ostalog, bilo je reči o učešću Zvezde u Evroligi, zacrtanim ciljevima u ovoj sezoni, dugovanjima kluba, porezu, ali i plasmanu Partizana u Top8

Na pitanje kako ocenjuje ovu sezonu i učešće Zvezde u Evroligi, Čović je rekao:

"Ima još dva ili tri meseca do kraja sezone, još je rano da ocenjujemo. Mi smo zacrtali tri trofeja - Kup, ABA liga i KLS, ukoliko je budemo igrali. Mi smo na dobrom putu, osvojili smo Kup", kaže predsednik Zvezde i dodaje:

"Naša želja je bila da uđemo na F8, nismo uspeli. Mislim da to nije veći uspeh od osvajanja trofeja. To je uspeh, ali delimičan uspeh. Da li vi znate ko je prošle godine bio na Fajnal-ejtu. Ne znate. E pa, toliko je veliki uspeh. u sportu se samo pobednici pamte. Mi smo rekli da ćemo pokušati da uđemo u Top 8. Crvena zvezda se ponaša realno, mi ne živimo virtuelnom, u tajkunskom svetu. Ponašamo se u skladu sa svojim mogućnostima. Prošle godine smo došli do tri trofeja, tako što smo dužni igračima i trenerima nekih pet plata i u skladu sa tim smo komponovali ekipu. Morali smo da plaćamo naše obaveze i u skladu sa tim smo postavili tim. Dugovali smo tri miliona evra, pa smo u toku sezone počeli da kombinujemo tim. Došao je do promene stručnog štaba, pa smo u toku sezone doveli Vildozu, pa Kampaca, a onda je došlo do saplitanja, kako to obično biva", ističe Čović.

"Neshvatljivo je da vi dugujete za igrače tri miliona evra i zbog toga budete pod nekakvim finansijskim fer-plejom, a pritom neko dugujete državi 7,5 miliona evra za porez i onda nema finansijskog fer-peja. Još vas i tužakaju", dodaje Čović.

Čović napominje da je Zvezda izmirila sve dugove zahvaljujući novom sponzoru.

U decembru smo rešili dugove, tako što smo angažovali novog sponzora. Da smo imali sredstva, Kalinić bi ostao, Davidovac bi ostao, Holins bi ostao, možda bi i Radonjić, koji je evidentno napravio grešku odlaskom u Panatinaikos, ostao", kaže Čović.

Čović o dugu prema državi

"Naš dug prema državi u ovom trenutku je oko 200.000.000 dinara. To je negde oko 1,5 evra i naš dug je samo za PDV. Mi kad plaćamo plate, naknade za igrače mi sve obaveze izvršavamo.

Što se tiče Partizana njihov dug je 871.745.000, oko 7,5 miliona evra. Poslednji put su platili porez 8. juna 2017. godine. Hoćemo iste uslove. Hoćemo da za nas Arena ima iste cene kao za Partizan, pošto ćemo mi sledeće godine preći i sa seniorskim timom i sa mlađim kategorijama da igramo tamo. Moramo imati iste uslove. Ako vas košta Arena sa svim utakmicama za tri sezone 73 miliona dinara za sve i vi od toka platite samo 30-ak miliona, o čemu se tu radi.

Čović je čestitao Partizanu na plasmanu u Top 8 Evrolige.

"Čestitam Partizanu na uspehu, ja sam proveo devet godina u Partizanu, kada se neki koji sad pričaju možda nisu ni rođeni. Ono što je žalosno za naš sport je to što je mnogo ološa ušlo u košarku. To se vidi po tome gde nam je reprezentacija stigla. Od kada Zvezda igra Evroligu i stalno insistiramo da Beograd ima dva predstavnika, bez ikakvog licemerja. Borili smo se za to i uspeli smo", kaže Čović.

Čović o Kampacu

Predsednik Zvezde rekao je da će klub pokušati da zadrži Kampaca.

"Učinićemo sve napore da ostavimo Kampaca i još neke igrače. Pokušaćemo da ostavimo domaće igrače, jer kad se peva "U boj krenite junaci" treba to i neko da razume", ističe Čović.

Na kraju razgovora još jednom je pecnuo crno-bele.

"Mi ćemo porez platiti, ali ne tako što ćemo žickati od naših navijača. Ako vi niste platili porez za Gagića, Veličkovića, Jaramaza, niste platili porez od juna 2017. godine - što bi mi plaćali. I još dobijete od iste te poreske uprave potvrdu da ste izmirili porez i sa tim odete u Evroligu", čudi se Čović i dodaje:

"Stvarno čestitam Partizanu na plasmanu u Top 8, verujem da možda mogu da naprave i korak dalje. Crvena zvezda će protiv Fenbahčea igrati maksimalno", poručio je prvi čovek crveno-belih.

Kurir sport