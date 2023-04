TRENER MEGE MARKO BARAĆ: Četvrtfinale ABA lige kruna dobre sezone

Trener košarkaša Mege Marko Barać rekao je da je četvrtfinalna serija ABA lige protiv Budućnosti kruna dobre sezone u regionalnom takmičenju i da će njegova ekipa pokušati da iznenadi protivnika u prvoj utakmici u Podgorici.

"Kruna sezone, veliki izazov, zadovoljstvo za nas. Igramo protiv Budućnosti koja je izvanredan tim i koja je doselekcijom podigla individualni kvalitet, napravila tim koji ima igrače sa mnogo poena u rukama, sa iskustvom iz Evrokupa i Evrolige. Zahtevna serija je pred nama, pa tako i prva utakmica. Igra se na njihovom terenu, vrlo smo svesni kako je nezgodno igrati u Morači, teško se odnose pobede i spremili smo se dobro da probamo da dođemo do iznenađenja", rekao je Barać.

Košarkaši Mege igraju u petak od 18 časova u Podgorici protiv Budućnosti, prvu četvrtfinalnu utakmicu ABA lige. Serija se igra na dve pobede, druga utakmica igraće se u Sremskoj Mitrovici 7. maja, a eventualna treća igrala bi se u Podgorici.

Mega je u drugom delu sezone dobro igrala i posle niza od devet pobeda u 10 utakmica izborila je plasman u plej-of. To je prvi put od 2016. godine da Mega igra plej-of regionalnog takmičenja.

"Kao daleko najmlađi tim u ligi, prosekom oko 20 godina, zauzeli smo šesto mesto što je izuzetan rezultat. Ponosan sam na to gde je ovaj tim bio i kako su igrači izgledali u avgustu, septembru, oktobru, kako su izgledali i u drugom delu sezone i kako izgledaju sada. Mnogo lepih stvari se desilo zbog individualnog i timskog napretka ekipe. Pali su rekordi, najveći niz u istoriji kluba koji je u prošlosti itekako imao izvanredne rezultate", naveo je Barać.

Kapiten Luka Cerovina ocenio je da njegova ekipa može da ostvari dobar rezultat.

"Veoma zahtevna utakmica protiv veoma dobre ekipe na njihovom terenu. Počinje najlepši deo sezone. Promenili su trenera, pokazaće reakciju, na nama je da budemo fokusirani i uz agresivnost odbrane možemo do pobede", rekao je on.

Za najperspektivnijeg igrača lige proglašen je košarkaš Mege Nikola Đurišić, koji je rekao da mu je ta nagrada podstrek za dalji rad.

"Velika čast mi je što sam top prospekt ABA, ali to ne bi bilo moguće bez saigrača i stručnog štaba koji su verovali u mene i gurali me iz dana u dan i zahvalan sam im na tome", rekao je on.

Govoreći o predstojećoj utakmici, Đurišić je rekao da je Budućnost mnogo iskusnija, ali da će njegova ekipa pokušati da pobedi.

"Mnogo su iskusniji od nas. Promenili su trenera i mislim da će uvesti nove kretnje i da će igrati sa većom dozom energije. Mi da odgovorimo na to fizički i da odigramo što bolje, pa da možda dođemo i do pobede", naveo je.

Mega i Budućnost su u ABA ligi igrali 22 puta, a ekipa iz Podgorice ostvarila je 16 pobeda, uključujući i dve ove sezone.

Beta