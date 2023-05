IMAM NEŠTO MNOGO BITNIJE OD KOŠARKE! Dva lica Jokića, nasmejao i RAZNEŽIO SVET: Više sam se radovao braći nego što ću igrati u NBA

Nikola Jokić je uoči velikog finala NBA lige, održao konferenciju za medije nakon koje su navijači oduševljeni.

Bilo je na njoj i smeha, ali i ozbiljnijih trenutaka, čak i emotivnih u trenucima kada je srpski košarkaš pričao o porodici.

Govorio je pre toga o saigračima, najpre o Džamalu Mareju, za kojeg je još jednom poručio da je najbolji igrač Denvera upravo Kanađanin.

"On zaslužuje pažnju koju sada ima, jer ostvaruje prosek od oko 30 poena, što uopšte nije lako. Ali, nije samo prosek važan, već energija koju donosi. On je naš najbolji igrač od prvog kola plej-ofa, on se stvarno ističe, pa čak i kada ne ubacuje koševe, ta njegova energija je izvrsna. To je najbolji osećaj koji izaziva u ekipi, jer iako znamo da on može da postiže koševe, a može i do 50 poena da dogura, znamo da čak i kada mu ne idu šutevi, on se i dalje bori i to je najbolja stvar vezana za njega", rekao je Jokić i nastavio sa pričom o Mareju.

"Imao sam prvih godina stvarno dobru saradnju s Gerijem Herisom, ako se sećate. Potom se to postepeno razvijalo sa Džamalom. Ali, Marej je uvek imao taj žar u sebi, uvek je želeo da bude nešto više nego što je u tom času bio. Po tome se sećam početka njegove NBA karijere, po toj gladi koju je imao za napretkom".

Osvrnuo se potom i na Kentaviusa Koldvel Poupa, koji je na početku sezone stigao u Denver.

"KCP je čovek na koga možete da se oslonite jer on stalno zna šta treba da radi, bilo da je prva utakmica u sezoni, bilo da je sedma utakmica plej-ofa i to ga najbolje opisuje".

Usledio je potom pitanje o porodici. Upitan je Jokić koliko mu je porodica bila važna tokom prvih sedam godina u NBA ligi.

"Ceo moj život su oni uz mene! Osim, naravno, moje žene koja je sa mnom deset godina (smeh). Uvek su me majka i otac podržavali. Tata naročito, on je uvek verovao da mogu da budem nešto više nego tada... eto, kao Džamal (smeh). A kada sam otišao u drugi grad, onda je tu bio moj brat (Strahinja) da me podržava. Potom je usledio odlazak u NBA, pa je tu i drugi brat, Nemanja, pomogao, jer je on ovde i ranije živeo. Iskreno, kada sam dolazio u SAD mnogo sam se radovao jer sam znao da ću biti s njima. Kao kada ste mali, pa stalno želite da budete sa starijom braćom. Iskreno, mogao bih da kažem da mi je bilo draže što ću biti s njima, nego što ću biti u NBA!", rekao je Nikola Jokić.

Veliko finale počinje 1. juna, a Nagetsi još uvek ne znaju rivala. Biće to ili Majami, ili Boston.

Kurir sport