PRAVO U METU - Legendarni Šek objasnio KLJUČNU RAZLIKU između Jokića i Embida! Njegove reči odzvanjaju PLANETOM!

Iako je MVP titula ove sezone pripala Džoelu Embidu, legendarni NBA as Šekil O'Nil smatra da je Nikola Jokić najbolji centar na svetu!

Jedan od najboljih centara svih vremena istakao je da je Srbin svojim načinom igre promenio košarku.

"Jokić je najbolji centar. Promenio je košarku, ali mislim da igra poput igrača novog talasa, onako kako bi trebalo da igra. Pre pet godina svi centri su samo bili skok šuteri, Jokić je najbolji i to je dokazao. I dalje je tu", kaže Šek i dodaje:

"Slušajte, bilo je mnogo onih koji su bili MVP pre mene, ali nema šanse da su bili bolji od mene. Neki su dobili tri puta tu MVP nagradu, ja sam dobio jednu i Kobi Brajant je dobio jednu, hoćete li onda da kažete da su ti igrači bolji od mene i Kobija? Sumnjam u to. U stvari, znam da nisu", iskren je Amerikanac.

Zatim je obrazložio svoju izjavu i objasnio razliku između aktuelnog MVP Džoela Embida i Nikole Jokića.

"Embid je MVP, ali u ovom plej-of mečevima, sve najbolje scene koje smo od njega videli bili su skok šutevi. To je definicija šta bi centar novog doba trebalo da radi. Gledam ga i to nije u stilu, trojka, trojka, trojka, pick and pop. Joker? Vidite sve kod njega",zaključio je Šek.

