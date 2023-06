MARINA MALJKOVIĆ POSLE UBEDLJIVE POBEDE NAD SLOVAČKOM: Želim mnogo bolju igru, bilo je dosta grešaka... (VIDEO)

Specijalni izveštač Kurira iz Ljubljane: Dejan Ignjatović

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije upisala je i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je u Ljubljani savladala Slovačku sa ubedljivih 90:52.

Selektorka Marina Maljković bila je zadovoljna posle ovog meča.

"Pobedile smo ali smo pravile greške i veliki protivnici ovo kažnjavaju i to mora da se ispravi što pre", rekla je Marina Maljković, pa se osvrunla i na Slovačku od pre osam godina....

"Teško je to porediti, tu se slažem sa Danilovićem i sa mnogo drugih ljudi jer je jako teško porediti vremena, generacije i Slovačke i Srbije u ovom momentu i 2015. godine i to su skroz različite priče", smarta Maljovićeva koja od "lavica" želi još bolju igru. "Mnogo bolju igru, imamo sutra trening u tri i odradićemo trening gde moramo da shvatimo gde je bilo dosta grešaka, bilo je i pozitivnih stvari, ali mora to mnogo bolje", poručila je selektorka.

02:24 Marina Maljković posle ubedljive pobede nad Slovačkom

Srbija će u trećem kolu šampionata Evrope igrati protiv Mađarske u nedelju od 15.00 časova.

