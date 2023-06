"IMAO JE SREĆU DA NIJE IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN" Bogdan se prisetio kako je UPOZNAO Jokića, pa objasnio zbog čega je NAJBOLJI!

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović gostovao je u podkastu ESPN-a i tom prilikom govorio o Nikoli Jokiću.

U razgovoru sa Brajanom Vindhorstom, košarkaš Atlante se prisetio momenta kada je prvi put u životu video Jokića.

"Zaista deluje nerealno, neverovatno. Znam ga od početaka. Upoznali smo se kod zajedničkog prijatelja, igrali smo plejstejšn i on se pojavio. Bio je tih i miran. Nismo ni pomišljali da će za nekoliko godina da postane šampion. Neverovatno je bilo videti ceo taj proces, podršku porodice i tima, svedočiti u kom stanju duha su svi članovi porodice, braća,...Prelepa slika sporta", kazao je Bogdanović.

Govorio bivši as Partizana o tome kako ljudi u Srbiji doživljavaju uspehe naših sportista.

"Nekad se preteruje. Naši ljudi su divni, sport prate sa puno strasti, tako da poraze doživljavaju lično, pa te kritikuju, savetuju šta treba da popraviš. Ali, kad pobediš, slave kao niko drugi. Neverovatno je da su dva Srbina to uspeli u istom periodu. Novak pobedi u nedelju, drugi 'Džoker' u ponedeljak. Vidite sreću, ponos i poštovanje kod ljudi. Svi su čekali taj momenat godinama. Po dolasku u Sakramento sam im pričao koliko su Kingsi popularni u Srbiji zbog Peđe i Divca i čekati 20 godina na momka kao što je Nikola, istrpeti kroz teške momente je prelepa slika", dodao je Bogdanović.

Jokić je uspeo da "zaobiđe" večite rivale, pa u karijeri nikada nije igrao za Crvenu zvezdu i Partizan.

"Dobar šuter, visok, ume da doda. To je to. Hajde da vidimo šta može? Ali, to kako kontroliše utakmicu pokazuje primerom kako bi trebalo košarka da se igra. Razmišlja svake sekunde na terenu. Čak i ranije je non-stop radio. Nije zabušavao na terenu. Otvorio je put različitim momcima iz SAD i Evrope, jer je trend bio da moraš da igraš za velike klubove kako bi pokazao svoju veličinu. Imao je sreću da nije igrao za Partizan i Zvezdu, samim tim da mora da pobeđuje kao mlad igrač, što je mnogima teško na početku. Išao je drugačijim putem, mislim da ni on ovo nije očekivao", smatra Bogdanović.

Kurir sport