POBEDA NIJE NAJVAŽNIJA U SPORTU! Bogdanović se vratio u školu koju je pohađao, sačekala ga gomila mališana: Važno mi je sve ovo!

Pobeda jeste bitna, ali ima mnogo bitnijih stvari, među kojima je i negovanje ljubavi prema samoj igri, uz poštovanje protivnika i učenje životnih lekcija

Susret sa Bogdanom Bogdanovićem, NBA zvezdom i jednim od naših najboljih košarkaša, deca iz osnovne škole „Pavle Savić“ u Mirijevu dugo će da pamte. U sklopu sedmog po redu košarkaškog kampa koji tradicionalno organizuje u Beogradu, naš reprezentativac je proveo nekoliko sati družeći se sa oko 50 dečaka i devojčica iz Mirijeva, sa različitim aktivacijama u kojima su svi uživali.

Možda i najzanimljiviji deo osnovcima škole koju je pohađao Bogdanović bio je deo programa pod nazivom „Locker Room Talks“. Tada su učenici razgovarali sa Bogdanom u prostoru koji je pretvoren u najsavremenije košarkaške svlačionice, opremljene po ugledu na klubove iz NBA, koje je obezbedio adidas, tradicionalni partner Bogdan Bogdanović kampa.

foto: Benny Gaši

Pitanja dece su se ređala kao na traci, počev od detalja iz detinjstva, snova, motivacije i svega što pokreće našeg šampiona, do NBA lige, odnosa sa Trejom Jangom, jurišom na rekorde, tehnikama šutiranja trojki, do nacionalnog tima, idealne petorke i zlatne medalje na Svetskom prvenstvu o kojoj cela sportska Srbija sanja.

Pored razgovora, Bogdan je pomagao polaznicima kampa da na terenu usavrše veštine i tehnike, a bilo je vremena i za basket, takmičenje u iks oksu i razne discipline. Ove godine, kamp su podržali članovi košarkaškog udruženja za decu sa smetnjama u razvoju „Moj red“, koji su se nedavno vratili sa takmičenja u Švedskoj, a svoje drugare su bodrili sa tribina. Na samom kraju, održana je dodela nagrada za najuspešnije koji su savladali izazove i revijalna utakmica u kojoj je i Bogdanović učestvovao. Sve se to dešavalo na vrhunskom košarkaškom terenu koje je pre nekoliko meseci renovirala upravo Bogdan Bogdanović fondacija i otvorila za svu decu Beograda.

„Ponosan sam na to što, sada već tradicionalno, u Beogradu organizujemo kamp Bogdana Bogdanovića u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom i prijateljem, brendom adidas. Kamp se prvi put održava u osnovnoj školi koju sam nekada pohađao, i u kojoj sam napravio neke od prvih košarkaških koraka, i zato mi je ceo ovaj događaj posebno važan i drag. Deca su na mene ostavila izuzetan utisak, razgovarali smo o raznim temama koje ih zanimaju, a njihova radoznalost, ljubav prema sportu i širina gledanja na košarku je nešto što je dobra baza i to će im sigurno biti od pomoći da nastave da napreduju i razvijaju svoje talente. Moja uloga je da ih postaknem na tom putu, dodatno motivišem i pokažem da se rad na sebi uvek dobrim vrati. Trudio sam se da im prenesem neke od lekcija koje su mene učili moji treneri i mentori, a jedna od bitnijih je da sačuvaju u sebi ljubav prema sportu, da igraju, ali i da se igraju. Jer, pobeda u sportu jeste važna, ali nije najvažnija. Bitniji je karakter koji izgradite, prijateljstva koja steknete, uz jačanje mentalnog i fizičkog zdravlja, i osećaj pripadnosti timu, ekipi. Bitno je da se nauči kako se odnosite prema pobedi, ali i porazu. Da poštujete protivnika i uvek igrate fer“, kaže Bogdanović.

foto: Benny Gaši

Svako leto Bogdan provodi u Beogradu gde posvećuje svoje vreme radu sa decom, u okviru kampova koje organizuje. Osim toga, pokrenuo je i nekoliko humanitarnih projekata svoje Fondacije, od kojih je jedan bio i renoviranje terena u Mirijevu.

„Teren na kom se danas nalazimo renoviran je pre nekoliko meseci, dok sam još bio u Americi, tokom sezone. Sada sam prvi put stigao da ga obiđem i srećan sam što ga zatičem u besprekornom stanju. To pokazuje da naša deca znaju da čuvaju i brinu o svojoj sredini, uz pomoć nastavnika i rukovodstva škole, i hvala im na tome. Dali su dobar primer drugima, a nama je to podstrek da nastavimo na ulažemo u rekonstrukciju sportskih terena na mestima gde je to najpotrebnije, a to je tamo gde su naša deca“, ističe Bogdan.

foto: Benny Gaši

Mlade učesnike kampa su obradovali vredni pokloni koje je za njih spremio adidas, u vidu patika, rančeva, lopti, dresova, i stikera sa Bogdanovim autogramima.

„Zadovoljstvo nam je što smo i ove godine zajedno sa Bogdanom učestvovali u realizaciji košarkaškog kampa. Baviti se decom, njihovim napretkom, razvojem, vaspitanjem i usmerenjem ka pravim i pozitivnim vrednostima je naša zajednička misija. Polaznici kampa su i ove godine u mogućnosti da nauče važne lekcije od jednog od najuspešnijih košarkaša naše zemlje i direktno razgovaraju sa njim o svemu što ih zanima u sportu, i upravo to vidimo kao jedan od najlepših detalja ovog događaja“ ističe Tijana Vuković, senior menadžer za brend komunikacije u adidasu.

Kamp Bogdan Bogdanović je održan sedmi put u Beogradu, a do sada je preko 400 dečaka i devojčica prošlo kroz programe trenera i stručnog osoblja. Reč je o jednom od najkvalitetnijih košarkaških kampova u ovom delu Evrope.

Kurir sport