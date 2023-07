JOJ, SINE, KOLIKI SI, TREBA KOŠARKU DA IGRAŠ: Jokić u Bosni kupovao pivo! Radnica ga nije prepoznala, a onda je usledio šok VIDEO

Nema dana a da se na društvenim mrežama ne pojavi neka novost o Nikoli Jokiću, iako je sezona u NBA odavno završena.

Jokić je trenutno u Bosni, tačnije u Goraždu, pa je tako snimljen kako ulazi u jednu prodavnicu da kupi pivo.

Kako piše bosanski portal Klix, kasirka ga nije prepoznala, a onda je usledila hit rečenica.

- Joj sine koliki si, ti si samo za košarke - rekla je prodavačica.

Brat Jokic opusteno kupuje pivkana u Gorazdu. A sto je jos jace prodavacica mu rekla " Koliko si visok trebao si biti kosarkas ," pic.twitter.com/BMfgCjdSu3 — Hide Nakaa (@hidenakaaa) July 6, 2023

Vlasnik marketa u kom je bio Jokić je dao izjavu za ovaj portal.

- Ja sam bio u gradu kad su me nazvali i rekli mi znaš li da nam je u marketu Nikola Jokić. Ovaj radnik me nazvao kaže da su Nikola i prijatelji stali da on prođe sa viljuškarom kako bi uradio posao, a poslije su ušli u market po piće i neke sitnice. Bili su ljubazni i raspoloženi. Ma niko nije mogao da veruje, ali dešava se. Dina, radnica na kasi nas je baš sve nasmejala. Mi smo naravno podelili snimke. Raja je oduševljena susretom, ali žao nam je što nismo imali priliku da malo i popričamo. Nikola, ali i svi drugi su uvek dobrodošli i u Goražde i kod nas - ispričao je za pomenuti portal on.

Kurir sport